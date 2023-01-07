Какие блюда предлагают на ярмарке у Дворца спорта? Здесь и улитки, и корейская кухня

Новости Беларуси. Одна из традиций на Рождество – это семейные и дружеские встречи, угощения, разнообразие блюд на столе и праздничные гуляния. Окунуться в атмосферу праздника приглашает «Калядны кiрмаш» около Дворца спорта в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь представлены как привычные для белорусов драники, блины и хот-доги, так и экзотические яства. Например, жареные каштаны, улитки, блюда корейской, дагестанской, армянской кухонь.

Покупателям, которые растеряются в гастрономическом разнообразии, с выбором помогут приветливые продавцы.

Они знают не только состав блюд, но и их историю. Интересно будет и самым маленьким: работают карусели и тир, можно прокатиться на пони.

Очень красиво и очень хорошо, с детьми весело.

Из Эстонии приехала, и мне очень нравится. Люблю этот город, Беларусь вообще.

Люди приходят все с настроением, все веселые, никаких проблем. Это семейная ярмарка, люди приходят с семьей, чтобы отдохнуть, повеселиться. Деды Морозы тут, клоуны, в основном все для детей и отдыха семейного.

Иностранцы приезжают, довольные нашим праздником каждый божий день. Шашлык жарим, готовый берут, больше всего шашлык. Вот здесь домик, в котором готовим все, напитки, все полностью.

Приобрести все для праздничного стола, побаловать любимых необычными угощениями, купить подарки, а главное, в хорошем настроении провести Рождество – все это можно сделать на ярмарке.