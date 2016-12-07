Какая часть отпуска должна быть не менее 14 дней?

Для некоторых линия жизни – это тормозной путь. Для отдельных зрителей нашего телеканала линией жизни является наша «горячая» линия. Именно на неё ежедневно со всей страны поступают жалобы, обращения, предложения и вопросы. По мере сил, мы пытаемся помочь или дать ответ.

Вопрос:

Хочу разделить свой очередной отпуск на две части. Какая из частей должна быть не менее 14 календарных дней? Мой начальник говорит, что первая. Но мне нужна вторая. Кто прав?

Елена Мойсейчик, юрист:

По договоренности между работником и нанимателем трудовой отпуск может быть разделён на две части, если иное не предусмотрено коллективным договором, соглашением. При этом, одна часть должна быть не менее 14 календарных дней. В соответствии с нормой, при делении отпуска на части, одна из его частей, то есть, любая часть отпуска, должна быть не менее 14 календарных дней. В связи с этим, трудовой отпуск может быть разделён таким образом, что не первая, а другая часть отпуска будет не менее 14 календарных дней.