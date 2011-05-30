Как живут казахи в Беларуси

Белорусская казашка Роза готовит национальное блюдо — манты. Тесто как для пельменей, баранина, лук и специальная многоярусная кастрюля — вот секрет среднеазиатского яства. В Беларуси казахская семья уже 16 лет. Познакомились в Кустанае, а после рождения детей жить решили уже в синеокой, но по своим обычаям.

Пока Ромуальд работает, женская половина семейства уже выкладывает фарш на раскатанное тесто. Хотя ингредиенты сделаны в Беларуси, казахи обещают — вкус блюда ничуть не отличается от настоящего. Но это мы поймем чуть позже. Пока манты должны томиться в пароварке 40 минут.

Султан Маренов, председатель правления казахстанского банка в Беларуси:

Я думаю, когда вы покупали муку белорусскую, вам встречалась и такая в которой есть казахстанское зерно.

Султан Маренов о товарообороте двух стран знает не понаслышке. Руководит единственным в Беларуси казахстанским банком. К его бизнесу «приложил руку» сам Назарбаев. Отпечаток ладони президента Казахстана — на каждой национальной банкноте. Зато по нашим купюрам, переехав шесть лет назад, изучал страну.

Султан Маренов, председатель правления казахстанского банка в Беларуси:

Я страну не знал, а тут отмечены как раз главные достопримечательности. В Мирском замке я был, в Гомеле был, в Витебске был, здесь в Национальном музее был, в Национальном банке естественно был!

Казахстанский банк ничем не отличается от универсальных белорусских. Разве что партнерам по бизнесу здесь по национальному обычаю предложат чай с молоком. «Человек дела» — а такой титул белорусские коллеги присвоили казахстанскому бизнесмену — отмечает: в 2005 году, обосновавшись на здешнем финансовом рынке, банкиры из его страны не прогадали.

Султан Маренов, председатель правления казахстанского банка в Беларуси:

В части того, что у нас получается здесь работать уже более шести лет — это конкретный индикатор для казахстанских инвесторов придти в Беларусь и работать. На нашем примере они могут смотреть, возможно ли вообще здесь работать и зарабатывать. Мы говорим — да.

Если наш бизнес-климат позволяет среднеазиатским инвесторам заработать, то суровый степной климат Казахстана совсем не пугает белорусских производителей. Н

Олег Трекало, начальник отдела технического контроля предприятия по производству сельхозтехники:

С учётом пожелания клиентов, в связи с тем, что там широкие поля и высокие скорости, заводом разработана 7-метровая жатка, вместо стандартной 6-метровой, которая установлена на этот комбайн. Учитывая жаркий климат и очень высокие температуры, в кабине установлен кондиционер большей мощности.

Чермен Шоканов, предприниматель:

Много появляется бизнес-контактов. Бизнесмены Беларуси начинают ехать в Казахстан, и казахи — в Беларусь. Вижу даже это по самолетам: казахов все больше и больше сюда летит в Беларусь.

Он и сам когда-то прилетел в Беларусь рейсом из Казахстана, чтобы открыть здесь свое дело. Успешный бизнесмен сегодня Чермен Шоканов свой первый капитал заработал на импорте морепродуктов. Сейчас в его прейскуранте лакомств для белорусских гурманов более 150 наименований. В будущем здесь построят логистический центр. По мнению предпринимателя, строительная отрасль — одна из самых привлекательных для иностранных инвесторов. В планах казахстанского бизнесмена возведение в Минске жилого квартала, и это помимо трех бизнес-центров, которые уже строятся.

Строит бизнесмен и экономические мосты между двумя странами. По совместительству Чермен Шоканов — почетный консул Казахстана в Беларуси. В планах — увеличить втрое совместный товарооборот.

Чермен Шоканов, предприниматель:

Вообще белорусский товар для казахстанцев — товар со знаком качества.

Со знаком качества, говорит Чермен Анатольевич, и белорусское образование. Поэтому число казахстанцев, которые делят парту с белорусскими студентами, увеличивается с каждым годом.

Чермен Шоканов, предприниматель:

С каждым годом число обучающихся казахстанцев в Беларуси увеличивается. Это говорит о том, что система образования в беларуси привлекательна для казахстанцев.

Бахтияр Ибрагимов — один из сотен казахстанских студентов, получающих высшее образование в Беларуси. В главном вузе страны он обучается прикладной математике. Приложить же свои знания в будущем планирует в родной Астане.

Бахтияр Ибрагимов, студент 1-го курса Белорусского государственного университета:

Белорусские программисты славятся во всем мире, и я решил поступить сюда. Люди хорошие, менталитет схож с нашим. Адаптироваться не составило труда.