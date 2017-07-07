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Как защитить свой компьютер от вирусных атак?

07 июля 2017 07:50
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Ещё совсем недавно компьютер был роскошью. Сегодня такая машина, и даже не одна, есть практически в каждом доме. А Интернет освоили даже бабушки. Но вместе с радостями жизни, такими как доступ к разнообразной информации и возможности общения, – к нам пришли и проблемы. С разного рода вирусами и атаками встречаются не только узкие специалисты, но и обыватели, рядовые пользователи. Так, например,  в Беларуси зафиксированы единичные случаи заражения компьютеров вирусом-вымогателем. Что это такое и как защитить свой аппарат от такой беды? Подробнее – гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Геннадий Резников, директор ведущей белорусской антивирусной компании.

# общество # Интернет # Фотофакт # Геннадий Резников

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