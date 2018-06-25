Как вернуть деньги за перешив мехового изделия, если недовольны результатом

Новости Беларуси. С очень давних времен шапки, шляпы считали зеркалом человека. По ним без труда можно было определить социальный статус, профессию, семейное положение и даже возраст, рассказали в программе «Добро пожаловаться».

Минчанка Людмила Тарасова уверена, что, глядя на ее новый головной убор, каждый может сказать: «Ну, ты и шляпа!».

Людмила Тарасова, минчанка:

У меня шапка была меховая, я ее покупала лет 10-15 назад. Она вышла из моды по своему фасону.

Я решила обратиться в меховое ателье «Белка» для того, чтобы ее перешить.

В «Белке» норковую шапку приняли к переделке за 80 рублей.

Людмила Тарасова:

Сказали, что, в принципе, из этой шапки может получиться берет. Я ждала до конца октября. Мастер сказал: «При выполнении вашего заказа в нескольких местах немного надорвался мех. Поэтому подъезжайте к нам, мы вам предложим какой-нибудь другой вариант».

Не удивительно, ведь изделия из меха норки могут прослужить при регулярной носке не более 10 лет. Но Людмила об этом, увы, не знала и, не задумываясь, согласилась.

Людмила Тарасова:

В компьютере были образцы. Я выбрала «боярку». Заключили договор.

Срок изготовления изделия не был указан.

А вот это уже грубое нарушение! Прочие недоразумения женщина не разглядела, точнее, не смогла разглядеть физически, ведь