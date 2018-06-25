Как вернуть деньги за перешив мехового изделия, если недовольны результатом
Новости Беларуси. С очень давних времен шапки, шляпы считали зеркалом человека. По ним без труда можно было определить социальный статус, профессию, семейное положение и даже возраст, рассказали в программе «Добро пожаловаться».
Минчанка Людмила Тарасова уверена, что, глядя на ее новый головной убор, каждый может сказать: «Ну, ты и шляпа!».
Людмила Тарасова, минчанка:
У меня шапка была меховая, я ее покупала лет 10-15 назад. Она вышла из моды по своему фасону.
Я решила обратиться в меховое ателье «Белка» для того, чтобы ее перешить.
В «Белке» норковую шапку приняли к переделке за 80 рублей.
Людмила Тарасова:
Сказали, что, в принципе, из этой шапки может получиться берет. Я ждала до конца октября. Мастер сказал: «При выполнении вашего заказа в нескольких местах немного надорвался мех. Поэтому подъезжайте к нам, мы вам предложим какой-нибудь другой вариант».
Не удивительно, ведь изделия из меха норки могут прослужить при регулярной носке не более 10 лет. Но Людмила об этом, увы, не знала и, не задумываясь, согласилась.
Людмила Тарасова:
В компьютере были образцы. Я выбрала «боярку». Заключили договор.
Срок изготовления изделия не был указан.
А вот это уже грубое нарушение! Прочие недоразумения женщина не разглядела, точнее, не смогла разглядеть физически, ведь
так называемый договор был больше похож на тетрадь первоклассника:
половина текста не читается, а важные условия по нескольку раз перечеркнуты разноцветными чернилами. В общем, филькина грамота!Ольга Иващенко, юрист:
Данный договор заполнен с нарушениями действующего законодательства. В данном договоре отсутствуют сроки изготовления данного изделия, также отсутствуют конкретные условия и объем работ заказа.
Полгода ожидания, а о судьбе многострадальной норковой боярки – ни весточки. Тогда Людмила начала звонить в ателье.
Людмила Тарасова:
В середине мая мне написали, что мое изделие готово.
Когда я увидела то, что они мне предложили, и то, что было в компьютере – это небо и земля.
Людмила уверяет, что некогда популярная среди русской знати шапка-боярка, в исполнении мастеров ателье на ней выглядит просто нелепо.
Вот только руководство мастерской настаивает: услуга выполнена качественно.
Ломать шапку перед мастерами женщина не стала и обратилась в «Добро пожаловаться». Мы переадресовали вопросы к экспертам.
Ирина Хацкевич, начальник отдела товароведческих экспертиз ООО «Судебно-экспертная коллегия»:
Здесь имеются нарушения требований стандарта в отношении маркировки, которая должна быть нанесена.
Сама меховая часть шапки состоит из трех кусков. Эти 3 куска между собой соединены без учета направления волоса, без учета разнооттеночности и без учета густоты волоса. Это является нарушением технологического раскроя изделия, независимо от того, что это мех, который был уже со следами эксплуатации.Руководство ателье стоит на своем: виной всему – высокий процент износа меха. Мол, какой материал – такой и результат.
Но есть нюансы.
Ольга Иващенко:
При оформлении заказа, с учетом того, что исполнителем был отмечен износ меха в размере 70 %, то исполнитель должен был в письменной форме предупредить потребителя о том, что отдельные требования и указания потребителя могут повлечь за собой некачественное выполнение работ.
Если Людмила не была уведомлена об этом, то она имеет право заявить требования о расторжении договора, потребовать возврата уплаченной денежной суммы, а также компенсацию морального вреда.
Ольга Иващенко:
В случае если данные требования не будут удовлетворены добровольно, то
потребитель имеет право обратиться в суд.
В настоящее время Людмила собирается написать еще одну жалобу. Исходя из результатов ответа ателье, женщина будет решать, как ей действовать дальше.