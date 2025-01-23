Как помочь столице стать уютнее? Прийти на субботник – посоветовали в городском жилищном хозяйстве

Следующая пятилетка в Беларуси будет пятилеткой качества, заявил Александр Лукашенко в новогоднем обращении к белорусскому народу. Каждый год этой пятилетки будет посвящен одному важнейшему направлению. 2025 год объявлен Годом благоустройства. Он призван объединить усилия государства и общества по дальнейшему улучшению качества жизни в нашей стране. Какие мероприятия направлены на создание и поддержание удобной, безопасной, современной и эстетически организованной среды жизнедеятельности людей? Об этом и не только поговорим с гостями ток-шоу «Большой город».

Юлия Алексееюк, ведущая ток-шоу:

Жители Минска отмечают, что готовы делать вклад в развитие страны и столицы. Субботники – это понятие, которое уже не ново. Для жителей Беларуси. Они были и раньше, много лет уже белорусы принимают в них участие. А что будет такого отличного от того, что было раньше, в 2025 году? Какие нововведения?