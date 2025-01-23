Как белорусы объединяются в КОТОСЫ? Рассказал председатель одной из районных организаций

Следующая пятилетка в Беларуси будет пятилеткой качества, заявил Александр Лукашенко в новогоднем обращении к белорусскому народу. Каждый год этой пятилетки будет посвящен одному важнейшему направлению. 2025 год объявлен Годом благоустройства. Он призван объединить усилия государства и общества по дальнейшему улучшению качества жизни в нашей стране. Какие мероприятия направлены на создание и поддержание удобной, безопасной, современной и эстетически организованной среды жизнедеятельности людей? Об этом и не только поговорим с гостями ток-шоу «Большой город».

Владимир Устинович, председатель КОТОС-59 ГП «ЖЭУ № 1 Советского района Минска»:

Вы правильно заметили, это форма взаимодействия городской власти, города, администрации района и населения. Как происходит отбор или как появляются члены КОТОС? Это самые активные люди микрорайона. Как правило, они приходят с какими-то предложениями или замечаниями, мы их примечаем, у нас 11 членов КОТОС считается в организации, это определенное положениями число. Но можно набрать с десяток КОТОСОВ из тех людей, которые готовы помогать в микрорайоне. С каждым годом число это растет. Люди видят, что происходит позитивное, что меняется среда во дворе, что она становится лучше, краше. И центр города, как вы заметили, туристы приезжают, идут по центру города и говорят: вот как красиво. А живут же они в спальных, снимают же квартиры там или гостиницы и отмечают, что и в спальных районах начинает меняться обстановка и становится ничем не хуже, чем в центре города. А это во многом благодаря жителям микрорайона, жителям дворов, которые разбивают палисадники не хуже, чем «Зеленстрой» Минска.