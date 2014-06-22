Как в Беларуси живется тем, кто вынужден был покинуть свою родину из-за войны?

Новости Беларуси. За мирным небом в Беларусь приехали герои следующего сюжета. Все они жили далеко за пределами Беларуси, но вынуждены были покинуть родные места из-за военных действий. Среди них и теперь уже сотрудник канала СТВ — телеоператор Тамер Малак. Несколько лет назад из-за войны на родине в Сирии он был вынужден уехать и оказался в Минске. Как в Беларуси живется тем, кто не нашел счастья на Родине? Ответ на этот вопрос мы искали в разных семьях. А вот подвести общий знаменатель мы попросили нашего коллегу Тамера Малака. Итак, как оператор СТВ впервые оказался по ту сторону телекамеры?

Али Наджем (Сирия):

Начались беспорядки. С 1-го дня работали снайперы. Они взрывали больницы, заводы воровали. В мирных людей стреляли: я еду с работы с коллегами в автобусе, в нас стреляют. Я там оставил работу, квартиру, родителей, сестер, братьев, родину и выехал. В Беларуси, я считаю, очень спокойно, конфликтов нет.

Тамер Маллак, телеоператор СТВ:

История сирийской семьи мне очень близка. Я также, как и Али, учился здесь. Нашел себе жену, потом уехал домой.

Я понимаю Али. Как я помню, однажды с утра проснулся, на работу собирался. Жена спала. Тут слышу такой звук огромный. Сначала не понял. Как известно, сначала происходит взрыв, потом волна. Вся квартира тряслась. Я быстро побежал к жене, потому что я думал только о ней. Думал, может, потолок упадет. Всегда сложно уехать из своей страны, оставить свою страну в таком состоянии, папу, маму, братьев. Там сейчас все находятся. Я как мужчина. У меня есть жена из Беларуси. Я тогда считал, что она не должна видеть все это. Я стал беспокоиться: если что-нибудь случится с ней, я буду виноват перед ее родителями. Мы решили сюда приехать. Слава Богу, у нас все сложилось. Моя жена работает. У нас скоро дети будут. У меня тоже хорошая работа. Беларусь, как страна, очень спокойная, мирная, люди добрые, гостеприимные. Я тут не чувствовал себя как иностранец. Ко мне относятся как к своему.

Тамер Маллак, телеоператор СТВ:

Я не был в Афганистане, я знаю, что у них происходит, это очень страшно, я всегда видел это по телевизору, до того, как это началось в Сирии. Потом видел своими глазами. Тогда больше чувств. Читать про войну или видеть фильм про войну, это не то, что пережить войну.

Во время съемок сюжета познакомился с семьей из Афганистана. Хамид такой же мужчина, как я и Али, который решил приехать в Беларусь из-за войны. В Афганистане война давно. Очень страшная война. Несмотря на все это, они стараются жить своей жизнью, забыв про то, что было. Али начал все с нуля, даже язык не знал, приехал, чтобы работать и жить.

Хамед Хабибула (Афганистан):

В Беларуси хорошо. Семья тоже хорошо. Работаем потихоньку, в квартире все есть. Дети в школу ходят.

Тамер Маллак, телеоператор СТВ:

Они живут очень счастливо. Дети рисуют цветы, радуги. Это, можно сказать, благодаря родителям, потому что если бы родители не уехали в Беларусь, они рисовали танки и вертолеты.

Ангиза Хабибула:

Как мировая война там, а здесь спокойно. Мы ничего не видели из того, что родители видели. Мы очень счастливы, что здесь живем.

Мы очень счастливы, что здесь живем.

Надин Хабибула:

Мне здесь очень хорошо, у меня есть друзья. Здесь спокойно, вторая моя родина. Там, где моя семья, там моя родина, мое счастье.

Тамер Маллак, оператор СТВ:

Мы спросили, есть ли свадебные фотографии. Хамид сказал, что да вы что, тогда было не до фото. Он думал только о том, как спасти свою семью. Его жена сказала даже, что ничего не помнит про войну. И это правильно, надо иметь силу воли, чтобы преодолеть все это.

То, что происходит на Украине, это страшно. Я очень надеюсь, что это закончится, чтобы не дошло до степени, как это в Сирии и Афганистане. Во время съемки я видел, что белорусы принимают людей из Украины. Они открыли свои дома. Это неудивительно. Беларусь всегда такая была. Если называется Беларусь, значит, она белая, белые сердца.

Надежда Карпицкая, волонтер:

Для жизни есть всё. Привозят подушки, одеяла, еду, одежду, памперсы. Мы можем принять порядка 10 многодетных семей и обеспечить их всем необходимым для жизни.

Тамер Маллак, оператор СТВ:

Как человек, который из страны, где происходят военные операции, больше всего хочу, чтобы был мир, чтобы люди не решали проблемы через оружие, а решали через язык. Язык, я думаю, для этого дан.