Как узнать срок действия электросчётчика и что делать, если он истёк?

У электросчетчика заканчивается срок службы, что делать? А может он уже закончился?

Как узнать срок действия электросчетчика? Можно в личном кабинете на сайте энергоснабжающей организации. Ольга Демидова так и сделала, оказалось уже пора менять. Ольга Демидова:

Здесь в разделе «Реквизиты лицевого счета» можно увидеть дату установки и дату окончания действия счетчика.

Второй вариант: посмотреть на самом счетчике. Там указана дата изготовления, прибавляем 30 лет и видим срок службы индукционного прибора. Третий вариант – позвонить в контакт-центр «Энергосбыта». В базе есть данные по всем приборам.

Срок истек, что делать? Жить как жили. Все индукционные приборы учета – собственность «Энергосбыта» и их головная боль. Если истек срок, они сами должны поменять его бесплатно в течение полугода. Олег Египцев, главный инженер РУП «Минскэнерго» филиал «Энергосбыт»:

В настоящий момент в Республике Беларусь реализовывается программа по замене всех индукционных приборов учета на современные электронные счетчики. Она подразумевает, что до 2023 года будут установлены у всех жильцов электронные приборы учета.

Ольга не стала ждать и решила заменить устаревшую модель на модернизированный образец. Ольга Демидова:

После того, как я подала заявку, мне будут начисляться показания по среднемесячному расходу. Платить я буду так же, как и до этого.

Современные прототипы достовернее учитывают электроэнергию, и у них есть архив показаний. Олег Египцев:

В случае спорных вопросов можно снять архивные значения со счетчиков, определиться, более достоверно было ли потребление или это действительно абонент что-то забыл отключить. К слову, и старые, и новые модели регулярно должны проходить метрологическую поверку.