Как узнать срок действия электросчётчика и что делать, если он истёк?

У электросчетчика заканчивается срок службы, что делать? А может он уже закончился?
У электросчетчика заканчивается срок службы, что делать? А может он уже закончился?
Как узнать срок действия электросчетчика? Можно в личном кабинете на сайте энергоснабжающей организации. Ольга Демидова так и сделала, оказалось уже пора менять.
Ольга Демидова:
Здесь в разделе «Реквизиты лицевого счета» можно увидеть дату установки и дату окончания действия счетчика.
Второй вариант: посмотреть на самом счетчике. Там указана дата изготовления, прибавляем 30 лет и видим срок службы индукционного прибора. Третий вариант – позвонить в контакт-центр «Энергосбыта». В базе есть данные по всем приборам.
Срок истек, что делать? Жить как жили. Все индукционные приборы учета – собственность «Энергосбыта» и их головная боль. Если истек срок, они сами должны поменять его бесплатно в течение полугода.
Олег Египцев, главный инженер РУП «Минскэнерго» филиал «Энергосбыт»:
В настоящий момент в Республике Беларусь реализовывается программа по замене всех индукционных приборов учета на современные электронные счетчики. Она подразумевает, что до 2023 года будут установлены у всех жильцов электронные приборы учета.
Ольга не стала ждать и решила заменить устаревшую модель на модернизированный образец.
Ольга Демидова:
После того, как я подала заявку, мне будут начисляться показания по среднемесячному расходу. Платить я буду так же, как и до этого.
Современные прототипы достовернее учитывают электроэнергию, и у них есть архив показаний.
Олег Египцев:
В случае спорных вопросов можно снять архивные значения со счетчиков, определиться, более достоверно было ли потребление или это действительно абонент что-то забыл отключить.
К слову, и старые, и новые модели регулярно должны проходить метрологическую поверку.
Олег Египцев:
В среднем это составляет 8 лет, то есть через 8 лет счетчик должен сниматься и отправляться для проведения поверки с определенными техническими действиями, направленными на поддержание его работоспособности. Все счетчики, которые индукционные, обслуживаются энергосистемой, так как являются обезличенными счетчиками.
А если звонят, пишут или стучат в дверь с предложением заменить счетчики за деньги, знайте, это продавцы электросчетчиков, они так зарабатывают, порой представляясь сотрудниками «Энергосбыта». Не стоит им платить. Во-первых, любое внедрение в щитовую без разрешения вашего поставщика услуг – это нарушение закона и штраф, который придется оплатить из собственного кармана. Во-вторых, не стоит отдавать деньги за то, что положено бесплатно по закону. Исключением являются лишь приборы, установленные в новых домах. Там они объединены в единую автоматизированную систему учета электроэнергии и являются собственностью отдельных жильцов.