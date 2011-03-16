Как утилизировать крупногабаритный мусор и стройматериалы, если их вывозом коммунальные службы не занимаются?

В то время, как практически в каждом минском дворе бумаге, стеклу и пластику свое место, жильцам спецконтейнеры, порой, будто ничего и не говорят. Вынести крупногабаритный мусор и вовсе некуда.

Наталья Шевченя, ведущий инженер отдела благоустройства и санитарного состояния минского городского жилищного хозяйства:

Такая проблема есть, и службы пытаются ее решать. Оборудуются площадки для крупногабаритного мусора закрытого типа. Есть у нас строительные отходы, вынос которых запрещается даже на специально оборудованные площадки. Такой мусор нужно срочно вывозить на полигоны. И жилищные организации оказывают эту услугу.

Вот только где об этом узнать, если на досках объявлений — ни строчки о подобной услуге, и чаще всего место отходам — под подъездами. В то же время жильцы даже не задумываются, что вынос остатков стройматериалов — административно наказуемое деяние. И незнание не освободит от ответственности. Директор одного столичного ЖЭСа подсчитал: в месяц вывоз крупногабаритного мусора коммунальной службе обходится в 3 миллиона. И все потому, что жильцов не информируют.

Александр Соплюков, директор ЖЭС №1 ЖРЭО Центрального района Минска:

Механизм простой. Жильцу необходимо обратиться на диспетчерскую в ЖЭС. С этим жильцом свяжется мастер, который определит объем, заключит договор, определит форму оплаты, назначит день и все будет выполнено.

Если раньше за «крупняком» приезжали раз в десять дней, то теперь избавиться от бытовых отходов можно только за свой счет. Некоторым повезло больше. Без малого в 20 дворах для крупногабаритного мусора оборудованы спецплощадки. Остальным — утилизируй как хочешь.

Впрочем, такая же ситуация и с использованными батарейками. Оказывается, специальные урны есть на 18 торговых объектах Минска, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Вот только, судя по наполнению контейнера, знают об этом немногие.

Александр Кишкилевич, продавец:

Среднее количество людей в неделю — около 10 человек. Учитывая рост, надо месяца два, чтобы заполнить урну, чтобы отдать ее на утилизацию.

Как отлажена столичная сеть пунктов приема вторсырья, можно судить вот по отдельным пейзажам: некоторые детали в прямом смысле вросли в землю. И пока ненужное залежавшееся добро ждет переработку, похоже, сам пункт на утилизацию надо отправлять быстрее.