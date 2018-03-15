Как усмирить ревность и извлечь из неё пользу? Советы психолога

Илона Кранц, старший преподаватель кафедры социальной и семейной психологии Института психологии БГПУ им. М.Танка:

Когда ребёнок ощущает, что его мама и его папа очень его любят, но, тем не менее, время от времени находят время для себя. И тогда ребёнок ощущает, что он, вроде бы как ненужный, вроде бы как его бросили, хотя на самом деле это не так. И вот это ощущение брошенности по факту предательства и рождает самые-самые ранние корни ревности. Когда мой любимый человек предпочитает меня кому-то другому.

Ревнует – значит любит? Весьма сомнительная истина! Навязчивая идея везде находит свои подтверждения. Паталогическим ревнивцам не позавидуешь! Люди, не умеющие побороть в себе чувство ревности несчастны вдвойне. Ведь одновременно являясь мучениками и мучителями, они обречены на жизнь в вечной тревоге.

Илона Кранц:

Ему, в первую очередь, болит то, что он боится потерять своего близкого человека. Например, вы боитесь потерять вашего супруга. Не знаю, подсознательно или сознательно понимая, что, например, вы недостойны его или, например, что вы недостаточно красивы. Таким образом, вы принижаете себя и забываете о своих важных хороших чертах, за которые ваш супруг вас выбрал, которые он считает ценным в вас. Если вы будете продолжать подобную ситуацию – вы иссушите свою душу. Возможно, через какое-то время вы не просто будете ревновать супруга, а вы начнете его ненавидеть.