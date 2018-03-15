Как усмирить ревность и извлечь из неё пользу? Советы психолога
Такой едкий душевный недуг как ревность, наверняка, знаком каждому. Ревность – верный спутник заниженной самооценки, эмоциональной нестабильности, зависимости от партнера и ранее пережитого негативного опыта. Но не многие знают: корнями она уходит глубоко в детство.
Илона Кранц, старший преподаватель кафедры социальной и семейной психологии Института психологии БГПУ им. М.Танка:
Когда ребёнок ощущает, что его мама и его папа очень его любят, но, тем не менее, время от времени находят время для себя. И тогда ребёнок ощущает, что он, вроде бы как ненужный, вроде бы как его бросили, хотя на самом деле это не так. И вот это ощущение брошенности по факту предательства и рождает самые-самые ранние корни ревности. Когда мой любимый человек предпочитает меня кому-то другому.
Ревнует – значит любит? Весьма сомнительная истина! Навязчивая идея везде находит свои подтверждения. Паталогическим ревнивцам не позавидуешь! Люди, не умеющие побороть в себе чувство ревности несчастны вдвойне. Ведь одновременно являясь мучениками и мучителями, они обречены на жизнь в вечной тревоге.
Илона Кранц:
Ему, в первую очередь, болит то, что он боится потерять своего близкого человека. Например, вы боитесь потерять вашего супруга. Не знаю, подсознательно или сознательно понимая, что, например, вы недостойны его или, например, что вы недостаточно красивы. Таким образом, вы принижаете себя и забываете о своих важных хороших чертах, за которые ваш супруг вас выбрал, которые он считает ценным в вас. Если вы будете продолжать подобную ситуацию – вы иссушите свою душу. Возможно, через какое-то время вы не просто будете ревновать супруга, а вы начнете его ненавидеть.
Ревность – сильное, местами даже всепоглощающее чувство. А значит, ее можно и нужно использовать в мирных целях.
Илона Кранц:
Иногда ревность имеет место, когда один из супругов хочет получить дополнительное внимание от своего второго супруга. И провоцирует его на ревность. Ведь иногда кажется, что, если второй супруг немножко поревнует – наши отношения станут более яркими, более сексуальными, может быть они станут более привлекательными для меня, в этом появится много перчика, много яркости такой.
Психологи считают: если у вашего партнёра «иммунитет» к ревности – это также может являться тревожным звоночком.
Илона Кранц:
Если человек говорит, что вообще не ревнует своего партнёра, в этом может быть очень много посланий. С одной стороны – «Я абсолютно тебе доверяю», а с другой стороны – «Мне всё равно, что с тобой происходит». Или, «Я настолько опасаюсь, чтобы сильные эмоции меня затронули, что я лучше заранее решу, что я не буду ревновать, и, если вдруг что, наши отношения разрушаться сами по себе».
Ревнивцы – люди самодостаточные, они сами все придумывают за свою вторую половинку. А уж если дать им пищу для размышлений. Ревность имеет свойство питаться недоверием и неумением разговаривать. Спросите близкого человека прямо о своих подозрениях, ведь самостоятельно придуманные соперники и соперницы отнимают столько душевного здоровья.