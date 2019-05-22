Как продлить срок цветения многолетников? Опытный садовод раскрывает секрет
Иван Русских, руководитель объединения по интересам «Генетика и селекция» Республиканского центра и краеведения:
Большинство многолетних растений радуют нас пышным цветением только при условии правильного ухода за ними. Посадка, поливы, подкормки являются важными условиями обильного цветения,
однако есть еще секрет, с которым мы сегодня поделимся.
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Важным условием пышного цветения многолетников является наращивание обильной наземной массы, ведь именно здесь образуются все те красоты, ради которых мы и выращиваем цветы. Отцветающие цветки и соцветия являются местом формирования семян. В процессе образования семян растение тратит на них большое количество энергии и питательных веществ. Тем самым количество образующихся цветков уменьшается, снижаются декоративные качества.
Простым решением является удаление отцветающих цветков и соцветий. Сделать это с помощью секатора или ножниц совсем несложно.
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У таких растений как сирень, лилии, ирисы, флоксы, пионы, включая древовидный удаление цветков и соцветий можно проводить полностью весь период цветения, а у роз удаление цветков и соцветий лучше прекратить с начала августа, это улучшит их перезимовку.
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