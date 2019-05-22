Как продлить срок цветения многолетников? Опытный садовод раскрывает секрет

Иван Русских, руководитель объединения по интересам «Генетика и селекция» Республиканского центра и краеведения:

Большинство многолетних растений радуют нас пышным цветением только при условии правильного ухода за ними. Посадка, поливы, подкормки являются важными условиями обильного цветения, однако есть еще секрет, с которым мы сегодня поделимся. Как правильно использовать железный купорос в саду и огороде, чтобы не повредить растения?

Важным условием пышного цветения многолетников является наращивание обильной наземной массы, ведь именно здесь образуются все те красоты, ради которых мы и выращиваем цветы. Отцветающие цветки и соцветия являются местом формирования семян. В процессе образования семян растение тратит на них большое количество энергии и питательных веществ. Тем самым количество образующихся цветков уменьшается, снижаются декоративные качества. Простым решением является удаление отцветающих цветков и соцветий. Сделать это с помощью секатора или ножниц совсем несложно. Как вырастить лимон и авокадо на подоконнике? Советует Иван Русских