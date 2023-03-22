Как связаны язык и религия? Поговорили с писателем, филологом-языковедом

В программе «Прикосновение к свету» на СТВ встретились с писателем, филологом-языковедом Василием Ирзабековым. Олег Лепешенков, заместитель председателя Синодального информационного отдела Белорусской православной церкви:

Давайте поможем нашим зрителям познакомиться с вами. Вы приехали на выставку «Читающий город», вы филолог, писатель, исследователь, автор телевизионных проектов. Как бы вы определили то главное, что занимает, чему вы отдаете усилия и время своей жизни.

Василий Ирзабеков, писатель, филолог-языковед:

Это прежде всего слово, слово русское, потому что с годами сложилось так, что русский стал моим родным. То есть произошло разделение на национальный язык и родной. Они не всегда совпадают. Я родился и рос в обстановке двуязычия. Очень важным, решающим было то, что я в 42 года крестился с именем Василий. В храме внимательно вслушиваюсь, а я еще в той жизни учился скрипке, речь – это ведь музыка, многие вещи привык воспринимать слухом. Именно в русском храме я расслышал ответы на многие вопросы, которые у меня зрели к русскому языку с детства, потому что язык меня волновал с детства. Сколько себя помню, ничего интереснее не было, как слова. Олег Лепешенков:

Что вас так привлекало и привлекает в языке?

Василий Ирзабеков:

В языке все, через слово открывается все, ибо это имя самого Христа. Это первая строчка Евангелие от Иоанна: В начале было Слово. Когда говорю, люди цепенеют. Я впервые раскрыл Евангелие в 1976 году. И эта первая строчка Евангелие от Иоанна, а я через три месяца должен был получить диплом учителя русского языка и литературы. Представляете, я читаю и не понимаю, о чем речь. Ко мне люди простые походят и говорят: «В этом Евангелие написано, что в начале было Слово. Вы не знаете, что это за слово?» Я улыбаюсь, потому что вспоминаю себя, я тоже думал, какое слово. В 1976 году, комсомолец, институт заканчиваю. Я не обратил внимания, что это Слово написано с заглавной буквы, а с заглавной буквы пишутся имена собственные. Это одно из имен Христа. Почему филология, слово? Серьезное занятие филологией неизменно приводит к богословию. Это предопределено, потому что Бог – слово. Что означает слово человек? Этот вопрос я задал себе и близким, когда мне было 5-6 лет. Меня волновало, почему в русском языке человека называют человеком. В азербайджанском языке человек – это адам. А ответ полный я обрел только к 55 годам. В русском языке человек назван именем Христа, не просто Бога. Многие религии говорят, что мы веруем в Бога. Наш Бог личностен, это очень важно. И это первоначально звучало не как человек, а как словек. А путем перегласовки согласных от слова… Мы, люди церковные, не все это знают, мне нравится церковнославянский язык, он удивителен. Есть одно слово, которым называются все живые существа на земле, кроме человека. Это слово – бессловесные. Словом наделен только человек. О выставке «Читающий город» Олег Лепешенков:

Вы встретились сейчас с гостями выставки «Читающий город». Многие из них ваши читатели, зрители ваших программ. О чем они спрашивали? Что вам особенно запомнилось?

Василий Ирзабеков:

Мне очень отрадно, что люди, которые здесь живут, они задают вопросы об очень насущных и правильных вещах. Мне отрадно, что людей по-прежнему волнует само понятие слова, речи, языка, словесности. Это просто превосходно. Люди собираются, несколько часов слушают напряженно, принимают участие. Есть еще такая страна в мире, где так напряженно… К слову, Александр Семенович Шишков, его называют патриархом русской словесности, с неизменными любовью и уважением отношусь, у него есть интересная этимология слова «славяне». Он славяне производит от слова. То есть люди славно изъясняющиеся на языке. Православие – славить слово, это от славяне. Славно изъясняющий – это Шишков. Сложен ли богослужебный язык? Олег Лепешенков:

А задают ли вам вопросы по поводу сложности церковного богослужебного языка? Что вы на это отвечаете?

Василий Ирзабеков:

Если я азербайджанец по рождению все понимаю и умиляюсь, то стыдно людям, у которых от рождения русский язык родной… Вот было такое выражение, я русский азербайджанец, а еще есть понятие – природный русский человек. Как природному русскому человеку не понимать? Прежде всего это лентяи. Пушкин когда-то написал, что мы ленивы и не любопытны. Для того, чтобы понимать тексты, которые звучат на литургии, надо выучить 200-300 слов. Спрашиваешь, а вот владение английским, испанским, немецким, сколько слов иного языка нужно знать, чтобы сказать, что я владею этим языком? Мне называют от 2 000 до 5 000. Ты выучиваешь 2 000 – 5 000 слов английского языка. А для чего, чтобы потом от всех закрываться и читать подлинники Шекспира? Потому что за это больше платят. Делаем карьеру, преуспеваем, но тогда не лукавь. Чтобы продвинуться по служебной лестнице, больше денег заработать, ты готов выучить несколько тысяч слов чужого языка. А спасение души, 200 слов лень выучить. Это первое. Второе – этот язык, как сказал, Алексей Толстой, нельзя говорить с Богом на ежедневном языке. На церковнославянском написано царствие небесное нудится.