Как сохранить зрение при работе за компьютером? Рекомендации офтальмолога

Появление персональных компьютеров, смартфонов и планшетов заставляет врачей задуматься о том, что все эти гаджеты – главный враг человека. Всё дело во вредном свечении экрана. Вместе с этими ноу-хау появилась и новая болезнь, которую они вызывают. Что же такое дисплейная болезнь и как с ней бороться?! Валентина – менеджер по работе с клиентами, и большую часть времени проводит за компьютером. Валентина Хомлюк, менеджер по работе с клиентами:

Мой рабочий день с 9 до 6, в принципе всё это время я нахожусь за компьютером, за исключением перерывов каждые два часа. Голова может болеть, может быть усталость, возможно даже шейные отделы, возможно даже остеохондроз имеет место быть.

Зрение человека совсем не приспособлено к долгой работе с гаджетами. Особенно, если качество монитора или дисплея смартфона оставляют желать лучшего. Важно количество пикселей, иначе нечёткое изображение, частые мерцания и блики приведут к быстрому утомлению и спазму глаза. Сергей Поляченков, офтальмохирург высшей категории:

Это обыкновенная усталость, это тяжесть в глазах, это жжение в глазах, в области век. То есть человеку хочется поморгать, человек при переводе взгляда с компьютера вдаль у него ухудшается зрение. Он вблизи видит хорошо, а далеко ему надо время, чтобы перестроить взгляд на дальнее расстояние. Избежать неприятных симптомов поможет правильная организация рабочего места. Монитор должен находиться на расстоянии 60 сантиметров от глаз. Документы располагайте с разных сторон экрана в течение дня – так вы будете постоянно переводить взгляд, а это уменьшит усталость. Бумаги желательно освещать настольной лампой, но так, чтобы свет не попадал на компьютер.

Сергей Поляченков:

Если мы пишем или работаем, у нас источник света должен быть слева, так как мы почти все правши, и тень от источника света не мешала бы нам работать. Опять же, если мы говорим о компьютере за экраном, не должно находиться окно, яркий источник света, потому что опять же идёт нагрузка. Офисному работнику не стоит забывать, что хорошее освещение не спасёт, если работаешь за компьютером долго и без отдыха. Перерывы стоит делать каждый час, и работу чередовать с физическими нагрузками!

Сергей Поляченков:

Десять раз присесть очень хорошо для офисного работника, раньше очень была в строю производственная гимнастика, и я скажу, что это очень хорошая вещь, и сейчас во многих странах эта производственная гимнастика в игровой форме она возродилась.

Если место и время вам не позволяют провести тренировку, можно сделать хотя бы гимнастику для глаз: посмотреть вверх-вниз, в стороны, по кругу, зрительно нарисовать восьмерку, закрыть глаза на несколько секунд, чтобы убрать напряжение. Сергей Поляченков:

Массаж аккуратный век, лица, контрастный душ. Когда мы умываемся то, что мы делаем себе приятно, и расслабляем мышцы лица, тоже самое и способствует улучшению функции глаз. В современной жизни без компьютера и смартфона уже не обойтись. Чтобы из «неизбежного зла» превратить его в полезного помощника, раз в год нужно обязательно посещать офтальмолога.