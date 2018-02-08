Как руководить хозяйством 30 лет и не терять запала? Репортаж СТВ

Новости Беларуси. На юго-западе Беларуси в хозяйстве с бедными землями год за годом умудряются показывать высокие результаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Прогресс связывают с председателем СПК, который находится у руля без малого 30 лет.

В ясли для телят Василий Юхимук заходит часто – в хозяйстве это его любимое место. Руководитель уверен, именно здесь с трепетной заботы о самых маленьких и начинается большой успех.

Василий Юхимук, директор сельхозпредприятия:

От того, как тут мы ее вырастим, от А до Я – здоровая, хорошие привесы будет давать. И, конечно, потомство. Этот визит принес как никогда добрые вести. Не прошло и пять минут.

Скромное по площадям хозяйство на ногах стоит давно и на удивление крепко. С одной буренки здесь получают больше всех молока в районе – недавно покорили планку в 8 тонн за год. На лицо успехи и в заготовке кормов, а также выращивании лука. Сами работники уверены: без сильного лидера о щедрых барышах и комфорте мечтали бы до сих пор.

Анна Михальчук, работник сельхозпредприятия:

Дисциплина есть трохи. И в хозяйстве все есть. Что работали на улиц е , а что в помещении, то ж есть разница. Только своими силами реконструировали ферму и каждый год увеличивают поголовье. Во главе СПК Василий Юхимук вот уже почти 30 лет, но рабочего пыла не теряет.

Василий Юхимук:

Когда ты вкладываешь силы чтобы что-то сделать и оно получается, конечно какой-то азарт появляется. Наверное, если бы в сельском хозяйстве работал без азарта руководитель, то на каком-то этапе он остановится. А когда что-то получается, хочется делать больше.

Петр Бутрим, СТВ:

Вместе с хозяйством преображается и сама деревня. Лучшее подтверждение, например, вот эта улица. Здесь в основном живут семьи работников предприятия. Всего же за 20 лет для тружеников села построено больше 80 домов. Каждый год новоселами становятся 3-4 семьи. Эта переехала всего две недели назад. Одним из первых поздравил председатель.