Как распознать нервные тики у ребёнка? Проконсультировались с неврологом

Нервные тики у детей представляют собой непроизвольные движения или звуки, которые могут проявляться различными способами, от мельчайших дрожаний до более заметных и резких движений. Такое явление может вызвать беспокойство у родителей и привести к различным негативным последствиям для ребенка.

Екатерина Адамович, врач-невролог медицинского центра «Нордин»:

Причины тиков – это генетическая предрасположенность, о чем свидетельствует наличие среди близких родственников пациентов с тиками. Органическое поражение головного мозга, что имеет место при патологическом течении беременности, родах, черепно-мозговых травмах, нейроинфекциях. Провоцирующими факторами являются острые и хронические стрессовые ситуации, в том числе так называемый тик 1 сентября, возникающий после нескольких первых дней пребывания в школе.

Нервные тики появляются у 24 % детей. При этом хронические тики встречаются у 4 % населения. Начало тикозных расстройств приходится на возраст от 2 до 18 лет. У мальчиков такой синдром встречается в три раза чаще, чем у девочек. Екатерина Адамович:

Также влиять могут особенности воспитания в семье. Это гиперопека родителей, отношение к ребенку, как к кумиру, или предъявление избыточных требований, инфекции. Имеют значение в данном случае респираторные вирусы и стрептококковая инфекция. Умственные перегрузки, длительные занятия на компьютере или в гаджетах, особенности личности ребенка.

Нередко тикам предшествуют своеобразные позывы в виде неприятных ощущений зуда, давления, жара, холода, колющей боли в тех мышцах, которые будут вовлечены в реализацию тика. Некоторые дети могут их осознать и описать. После тика эти неприятные ощущения исчезают. Екатерина Адамович:

Тики бывают моторные (двигательные) и вокальные (звуковые). И те и другие делятся на простые и сложные. К простым моторным тикам относится частое моргание, зажмуривания, подергивания шеи, закатывание глаз, кивки и потряхивания головой, пожимания плечами, простые гримасы. К сложным моторным тикам относятся движения, которые кажутся целесообразными. Это сложные гримасы, подскоки, прыжки, плевки, приглаживание волос, кружение на месте. Простые вокальные тики включают покашливания, кряхтение, шмыгание, произнесение различных звуков. Сложные вокальные тики – это произнесение сложных фраз, формально имеющих смысл.

Родители играют важную роль в поддержке детей с нервными тиками, создавая благоприятное эмоциональное окружение, общаясь с ребенком открыто и поддерживая его в любых жизненных ситуациях. Екатерина Адамович:

В подростковом возрасте дети осознают тикозные движения как чужеродные, не зависящие от воли. И пытаются подавить их при нахождении в общественных местах. Сдерживание их возможно, и в течение длительного времени. Но нарастает эмоциональное напряжение. И когда ребенок, например, приходит из школы, зачастую тики могут усиливаться. Поэтому большая просьба к родителям! Не ругайте за это своих детей. Пусть ребенок идет в свою комнату и сделает столько движений, сколько ему надо, чтобы успокоиться.