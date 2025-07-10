Как прошёл XXIII Международный детский музыкальный конкурс «Витебск» – участники поделились впечатлениями
Вероника Макаревич, корреспондент:
Давайте подведем промежуточные итоги культурного форума. Уже завершился второй этап XXIII Международного детского музыкального конкурса «Витебск». Может быть, понаблюдаем за творческими баталиями юных артистов? Спойлер: это было феерично.
Вероника Макаревич:
В первый день ребята пели песни из известных мультфильмов. Главная особенность второго конкурсного дня – в сопровождении Национального академического концертного оркестра Беларуси имени Михаила Финберга ребята исполняли славянские хиты. Белоруска Амалия Сухан выступает под счастливым третьим номером. Прямо сейчас звучит легендарная композиция «Песня о далекой Родине» из советского кинофильма «Семнадцать мгновений весны». Поддержим нашу конкурсантку.
Матей Бешенджиев, представитель Болгарии на XXIII Международном детском музыкальном конкурсе «Витебск»:
У каждого участника уникальный голос. Все очень талантливые и самобытные. Это уникальная возможность выступать на такой сцене. До сих пор не могу поверить, что я здесь представляю Болгарию. Я подружился со всеми участниками – это, наверное, самый лучший момент моей жизни.
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