Как прошёл XXIII Международный детский музыкальный конкурс «Витебск» – участники поделились впечатлениями

Люди приехали за творчеством – блогер Влад Кобяков рассказал, почему любит «Славянский базар»

«Я обожаю Витебск в принципе и обожаю Витебск во время «Славянского базара» в десять раз больше, потому что это атмосфера. Я ехал сейчас сюда и стоял в пробке. Но эта пробка приятная, потому что чувствуется, что все люди приехали сюда специально на концерты».