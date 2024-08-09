Как профсоюзы создают комфортные условия труда? Разговор с депутатом Александром Сазановцом

Человек не может быть экспертом во всех сферах, но он должен быть уверен, что есть специалисты, в частности у профсоюзной организации, которые контролируют соблюдение законодательства нанимателем и могут оперативно повлиять на ситуацию, если есть недочеты. Об этом и не только поговорили с гостем проекта «Решение есть! Депутатский ответ». В студии Александр Сазановец, депутат Минского городского Совета депутатов. Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»:

Коллектив – это сотни и даже тысячи человек, за каждым уследить сложно. Ваше мнение, пропаганда, культура профилактики охраны труда могут существенно снизить смертность? Несчастные случаи, может быть, риски профзаболеваний? Или нужны более действенные методы? Профсоюзы направили около 120 бензопил в Гомель для устранения последствий ураганов.

Александр Сазановец, депутат Минского городского Совета депутатов:

Надо говорить, надо смотреть эти ролики, надо смотреть тиктоки, чтобы понять, как это было у других и что они сделали для этого. Это и есть упреждение. Надо об этом говорить и не бояться, не стесняться. И вот эти плакаты, как многие сегодня используют, мы тоже начинаем к этому возвращаться еще больше и усиливать. Это в напоминание. Помни, тебя ждут дома, ты надел каску? Сделай это сегодня. Наталья Надольская:

Вы думаете, это работает? Мне кажется, это уже немножко устаревшая форма. Александр Сазановец:

Это где-то вызывает у кого-то какую-то ностальгию. А кто-то, наоборот, задумается. Мы ушли от информационных стендов на проходной. У нас висят два монитора больших, где мы размещаем информацию, напоминая: завтра все на выборы. Завтра, послезавтра у нас турслет. Через три дня у нас Международный день охраны труда. Человек как минимум два раза в день пересекает проходную, когда идет на предприятие, на работу и возвращается с работы. И вот это действенная мера. И она есть. Где чаще игнорируют требования безопасности?

Наталья Надольская:

А где чаще, по вашим наблюдениям, в частных или государственных учреждениях игнорируют требования безопасности? Александр Сазановец:

Я бы сказал, эта система работает в 50 на 50. Почему? Как правило, есть нарушения, и люди их воспринимают. Наверное, в частном бизнесе у нас сегодня, не обижая индивидуальных предпринимателей, это самое неконтролируемое. У них нет инженера по охране труда, у них нет правил. О работе профсоюзов во время аномально жаркой погоды

Наталья Надольская:

Поговорим не только о безопасности, но и о комфорте. По данным Федерации профсоюзов Беларуси, в период, когда устанавливается жаркая погода, большинство обращений связано именно с соблюдением на предприятиях и в организациях температурного режима. Сколько же в норме должно быть на термометре и как работодатель может улучшить условия труда, если на улице слишком жарко или слишком холодно? Александр Сазановец:

Когда на термометре плюс 28, надо уже прибегать к дополнительным мерам. Если говорить про открытое акционерное общество «Керамин», то у профсоюза здесь с социальным партнером, с генеральным директором замечательно система работает. Выделяется дополнительно минеральная вода на каждую из смен. Независимо, работаешь ты в ночной период смены. Хотел бы отметить, что «Керамин» – это круглосуточное производство. Мы работаем круглосуточно. У нас цикл круглосуточный, и у нас беспрерывное производство. Из-за этого мы работаем посменно. Выделяется минеральная вода. Плюс ко всему на предприятии существует система питьевых фонтанов. Мы ее сохранили. У нас почти в каждом цеховом подразделении есть аппарат, где вы можете себе позволить абсолютно спокойно водичку с газом или водичку без газа. О работе по оздоровлению сотрудников

Наталья Надольская:

Охрана труда – это наука предвидения. Сюда входит в том числе и оздоровление работников, и их приобщение к здоровому образу жизни. Поэтому именно профсоюзам государство доверило введение ряда объектов социальной направленности. Что в этой сфере делается на предприятии «Керамин» и как, возможно, способствуют депутаты Мингорсовета? Александр Сазановец:

Мы оздоравливаем каждого желающего работника в санатории. Что касается профсоюзных санаториев и здравниц, это замечательные санатории, где на сегодня член профсоюза уже имеет 25% скидки. На «Керамине» сегодня есть целый цикл мероприятий. Это, как правило, что касается профсоюза, за ЗОЖ, у нас работает три проекта. Не называя, конечно, клубы. У нас три партнера, с которыми мы работаем. Мы предоставляем абонементы в тренажерные залы, в бассейны и предоставляем в целые ФОКи. И это, опять же, с компенсацией частичной профсоюза и нанимателя. У нас в социальном партнерстве наниматель идет тоже навстречу, он понимает, что человек должен чем-то заниматься. Мы арендуем залы для занятий футболом и волейболом. Мы ведем две секции. Абсолютно спокойно работник «Керамина» два раза в неделю посещает футбольную секцию и волейбольную. И это все для людей и доступно. Каждый желающий может посетить эти секции. Насколько эффективны правовые профсоюзные приемы? Наталья Надольская:

Давайте поговорим про правовые профсоюзные приемы. Они эффективны? Какую возможность они дают работнику и работодателю? Какую информацию для себя на них получают люди? Александр Сазановец:

На этих личных приемах люди решают свои проблемы. Это жизнь. И независимо от того, что это не обязательно проблема, которую надо решать на предприятии. Это проблема с садиком, проблема с переменой места жительства, проблема в семье. И мы небезучастны ни как руководители, ни как депутаты. В закрытые двери надо стучаться, они откроются. Я всегда был такого принципа. О 80-летии освобождения Беларуси и патриотическом воспитании молодежи Наталья Надольская:

Очень важный вопрос, обойти который мы не имеем права. 80-летие освобождения Беларуси и патриотическое воспитание молодежи. Почему эти темы в приоритете для профсоюзной общественности? Какие формы взаимодействия с молодежью применяете вы? И, как мы все понимаем, разовые акции, мероприятия не дадут должного эффекта.