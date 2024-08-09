Профсоюзы направили около 120 бензопил в Гомель для устранения последствий ураганов

Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»: Важный аспект вашей работы, очень актуальный этим летом. Мы знаем, что профкомы и администрации предприятий помогают работникам восстанавливать дома, пострадавшие от стихии, меняют крыши, помогают провести какие-то ремонтные работы. Работников вашего предприятия ураганы и ливни не коснулись? Кто-то обращался за помощью?

Человек не может быть экспертом во всех сферах, но он должен быть уверен, что есть специалисты, в частности у профсоюзной организации, которые контролируют соблюдение законодательства нанимателем и могут оперативно повлиять на ситуацию, если есть недочеты. Об этом и не только поговорили с гостем проекта «Решение есть! Депутатский ответ».

Александр Сазановец, депутат Минского городского Совета депутатов:

И коллективный договор, и решение профсоюза, и решение генерального директора – при такой ситуации будет оказана помощь этому сотруднику и решены все вопросы. На сегодня мне очень приятно, я знаю точно, потому что я являюсь членом Президиума Минского городского профсоюза строителей. И было принято решение (Федерация и мы поддержали) на приобретение бензопил для Гомеля.

Федерация профсоюзов сегодня оказала эту помощь. Порядка 120 бензопил сегодня в Гомеле. Это непосильная помощь, чтобы устранять последствия, поваленные деревья можно было распилить оперативно.

Я горд за то, что здесь есть частичка каждого члена профсоюза. Люди не должны остаться с бедой один на один. То есть для этого и есть мы, профсоюзы, которые должны помочь. И на сегодня с уверенностью могу сказать, что ни одно заявление не лежит в папке.