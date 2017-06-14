Как продаются «золотые полки» в магазинах: Минторговли начинает масштабное расследование

Новости Беларуси. Масштабное расследование ситуации в торговых сетях страны запускает Министерство антимонопольного регулирования и торговли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ В ведомство обратились несколько поставщиков продуктов, причем разной формы собственности. Повод – пока по их словам – неравные права при доступе их товара на полки в магазинах и вообще непрозрачные условия игры на рынке. Так все ли средства хороши в борьбе за покупателя?

Продать товар – цель общая для поставщика и для торговой сети. Но какой именно продукт принесет прибыль магазину все равно, а вот производителю важно, чтобы покупать обратил внимание именно на его товар. Для этого используется множество маркетинговых уловок – от рекламных акций до яркой упаковки. Не на последнем месте в этой цепочке и площадь в торговом зале. «Золотые полки» в магазинах по карману не всем. В Министерство антимонопольного регулирования и торговли обратились с жалобой сразу несколько производителей.

Владимир Колтович, министр антимонопольного регулирования и торговли республики Беларусь:

Есть жалобы на то, что устанавливается плата за тестирование продукции. Например, в одной из сетей для тестового размещения (на один месяц) продукции в пяти магазинах сети необходимо заплатить больше 12 тысяч рублей. Другое предприятие пишет о том, что при обращении в торговую сеть с просьбой поместить продукцию в прикассовой зоне, был получен ответ, что прикассовая зона оплачена на год вперед. Макароны. Сладости. Консервы. Алкогольные напитки. Совершенно разные товары и разные формы собственности, в том числе частники с иностранным капиталом. Одна из крупных торговых сетей. На полках находим лишь одного из названных поставщиков, остальные не представлены. Главный принцип, по которому здесь выбирают товары и место для них, – коммерческий. Низкая закупочная цена, раскрученный бренд, спрос потребителя. Чем больше продаж, тем выше прибыль и тем лучше место в торговом зале.

Рита Чиж, директор супермаркета:

Предлагается определенный тестовый период, который длится от одного месяца до трех. После того, как этот тестовый период будет пройден поставщиком, выстраивается рейтинг и проводится аналитика этих товаров. Смотрится, как товар прошел в сети. Исходя из этого принимается решение. Скидки. Сегодня это слово среди определяющих. Оплатить полку в магазине нельзя по закону. А вот договориться – предложить акции, выгодные условия продавцу – поставщик может. Например, для того чтобы попасть в ту же прикассовую зону.

Елена Савицкая, начальник отдела по торговле продовольственными товарами универсама:

Производители – некрупные – должны активно представлять свою продукцию (на тех же ярмарках). Знаете, большая сила интернета, когда они выпускают какую-то продукцию, дают рекламу, звонят в магазины. Производители должны представить свою продукцию. Правила, безусловно, есть у каждой торговой сети. Вопрос в том, насколько они прозрачны и знают ли о них поставщики. Как производителю узнать, когда и на каких условиях состоится тот самый «тендер золотых полок»? Министерство инициирует расследование. Пилотный поставщик выбран, торговым инспекциям поручено провести мониторинг. По результатам, вполне вероятно, определят новые правила игры.