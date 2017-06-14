Как продаются «золотые полки» в магазинах: Минторговли начинает масштабное расследование
Новости Беларуси. Масштабное расследование ситуации в торговых сетях страны запускает Министерство антимонопольного регулирования и торговли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ
В ведомство обратились несколько поставщиков продуктов, причем разной формы собственности. Повод – пока по их словам – неравные права при доступе их товара на полки в магазинах и вообще непрозрачные условия игры на рынке.
Так все ли средства хороши в борьбе за покупателя?
Продать товар – цель общая для поставщика и для торговой сети. Но какой именно продукт принесет прибыль магазину все равно, а вот производителю важно, чтобы покупать обратил внимание именно на его товар. Для этого используется множество маркетинговых уловок – от рекламных акций до яркой упаковки. Не на последнем месте в этой цепочке и площадь в торговом зале.
«Золотые полки» в магазинах по карману не всем.
В Министерство антимонопольного регулирования и торговли обратились с жалобой сразу несколько производителей.
Владимир Колтович, министр антимонопольного регулирования и торговли республики Беларусь:
Есть жалобы на то, что устанавливается плата за тестирование продукции. Например, в одной из сетей
для тестового размещения (на один месяц) продукции в пяти магазинах сети необходимо заплатить больше 12 тысяч рублей.
Другое предприятие пишет о том, что при обращении в торговую сеть с просьбой поместить продукцию в прикассовой зоне, был получен ответ, что прикассовая зона оплачена на год вперед.
Макароны. Сладости. Консервы. Алкогольные напитки. Совершенно разные товары и разные формы собственности, в том числе частники с иностранным капиталом.
Одна из крупных торговых сетей. На полках находим лишь одного из названных поставщиков, остальные не представлены. Главный принцип, по которому здесь выбирают товары и место для них, – коммерческий. Низкая закупочная цена, раскрученный бренд, спрос потребителя. Чем больше продаж, тем выше прибыль и тем лучше место в торговом зале.
Рита Чиж, директор супермаркета:
Предлагается определенный тестовый период, который длится от одного месяца до трех. После того, как этот тестовый период будет пройден поставщиком, выстраивается рейтинг и проводится аналитика этих товаров.
Смотрится, как товар прошел в сети. Исходя из этого принимается решение.
Скидки. Сегодня это слово среди определяющих. Оплатить полку в магазине нельзя по закону. А вот договориться – предложить акции, выгодные условия продавцу – поставщик может. Например, для того чтобы попасть в ту же прикассовую зону.
Елена Савицкая, начальник отдела по торговле продовольственными товарами универсама:
Производители – некрупные – должны активно представлять свою продукцию (на тех же ярмарках). Знаете, большая сила интернета, когда они выпускают какую-то продукцию, дают рекламу, звонят в магазины. Производители должны представить свою продукцию.
Правила, безусловно, есть у каждой торговой сети. Вопрос в том, насколько они прозрачны и знают ли о них поставщики. Как производителю узнать, когда и на каких условиях состоится тот самый «тендер золотых полок»?
Министерство инициирует расследование.
Пилотный поставщик выбран, торговым инспекциям поручено провести мониторинг. По результатам, вполне вероятно, определят новые правила игры.
Владимир Колтович:
Сегодня Министерством антимонопольного регулирования подготовлен проект внесения изменений в Закон о торговле, которым предусматривается
обязательность публичного освещения условий отбора торговыми сетями и публикация данной информации на сайтах сетей.
Другой вопрос, что и сами поставщики должны бороться за покупателя не только благодаря элитной торговой площади. Важно задействовать изучение спроса, производство продукта, который интересен покупателю, агрессивный маркетинг. Тот же поставщик бисквитов, который станет пилотным в расследовании торговой инспекции, в 118 районах страны имеет всего 200 витрин. То есть в среднем по одной в районе. Административный ресурс не должен проталкивать производителя на полку, всех участников рынка должна подталкивать честная конкуренция. Разумеется, при соблюдении правил игры.