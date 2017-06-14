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Как продаются «золотые полки» в магазинах: Минторговли начинает масштабное расследование

14 июня 2017 19:25
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Новости Беларуси. Масштабное расследование ситуации в торговых сетях страны запускает Министерство антимонопольного регулирования и торговли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

В ведомство обратились несколько поставщиков продуктов, причем разной формы собственности. Повод – пока по их словам – неравные права при доступе их товара на полки в магазинах и вообще непрозрачные условия игры на рынке.

Так все ли средства хороши в борьбе за покупателя?

Как продаются «золотые полки» в магазинах: Минторговли начинает масштабное расследование-1

Продать товар – цель общая для поставщика и для торговой сети. Но какой именно продукт принесет прибыль магазину все равно, а вот производителю важно, чтобы покупать обратил внимание именно на его товар. Для этого используется множество маркетинговых уловок – от рекламных акций до яркой упаковки. Не на последнем месте в этой цепочке и площадь в торговом зале.

«Золотые полки» в магазинах по карману не всем.

В Министерство антимонопольного регулирования и торговли обратились с жалобой сразу несколько производителей.

Как продаются «золотые полки» в магазинах: Минторговли начинает масштабное расследование-4

Владимир Колтович, министр антимонопольного регулирования и торговли республики Беларусь:
Есть жалобы на то, что устанавливается плата за тестирование продукции. Например, в одной из сетей

для тестового размещения (на один месяц) продукции в пяти магазинах сети необходимо заплатить больше 12 тысяч рублей.

Другое предприятие пишет о том, что при обращении в торговую сеть с просьбой поместить продукцию в прикассовой зоне, был получен ответ, что прикассовая зона оплачена на год вперед.

Макароны. Сладости. Консервы. Алкогольные напитки. Совершенно разные товары и разные формы собственности, в том числе частники с иностранным капиталом.

Одна из крупных торговых сетей. На полках находим лишь одного из названных поставщиков, остальные не представлены. Главный принцип, по которому здесь выбирают товары и место для них, – коммерческий. Низкая закупочная цена, раскрученный бренд, спрос потребителя. Чем больше продаж, тем выше прибыль и тем лучше место в торговом зале.

Как продаются «золотые полки» в магазинах: Минторговли начинает масштабное расследование-7

Рита Чиж, директор супермаркета:
Предлагается определенный тестовый период, который длится от одного месяца до трех. После того, как этот тестовый период будет пройден поставщиком, выстраивается рейтинг и проводится аналитика этих товаров.

Смотрится, как товар прошел в сети. Исходя из этого принимается решение.

Скидки. Сегодня это слово среди определяющих. Оплатить полку в магазине нельзя по закону. А вот договориться – предложить акции, выгодные условия продавцу – поставщик может. Например, для того чтобы попасть в ту же прикассовую зону.

Как продаются «золотые полки» в магазинах: Минторговли начинает масштабное расследование-10

Елена Савицкая, начальник отдела по торговле продовольственными товарами универсама:
Производители – некрупные – должны активно представлять свою продукцию (на тех же ярмарках). Знаете, большая сила интернета, когда они выпускают какую-то продукцию, дают рекламу, звонят в магазины. Производители должны представить свою продукцию.

Правила, безусловно, есть у каждой торговой сети. Вопрос в том, насколько они прозрачны и знают ли о них поставщики. Как производителю узнать, когда и на каких условиях состоится тот самый «тендер золотых полок»?

Министерство инициирует расследование.

Пилотный поставщик выбран, торговым инспекциям поручено провести мониторинг. По результатам, вполне вероятно, определят новые правила игры.

Как продаются «золотые полки» в магазинах: Минторговли начинает масштабное расследование-13

Владимир Колтович:
Сегодня Министерством антимонопольного регулирования подготовлен проект внесения изменений в Закон о торговле, которым предусматривается

обязательность публичного освещения условий отбора торговыми сетями и публикация данной информации на сайтах сетей.

Другой вопрос, что и сами поставщики должны бороться за покупателя не только благодаря элитной торговой площади. Важно задействовать изучение спроса, производство продукта, который интересен покупателю, агрессивный маркетинг. Тот же поставщик бисквитов, который станет пилотным в расследовании торговой инспекции, в 118 районах страны имеет всего 200 витрин. То есть в среднем по одной в районе. Административный ресурс не должен проталкивать производителя на полку, всех участников рынка должна подталкивать честная конкуренция. Разумеется, при соблюдении правил игры.

# общество # Владимир Колтович # Министерство торговли

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