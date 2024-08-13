Как православная вера объединяет народы и страны? Поговорили с митрополитом Астанайским и Казахстанским

Олег Лепешенков: Ваша фамилия – Могилев. Что еще вас связывает с белорусской землей?

Православная вера объединяет народы и страны. В программе «Прикосновение к свету» на СТВ встретились с митрополитом Астанайского и Казахстанского Александра.

Александр, митрополит Астанайский и Казахстанский:

Не впервые я посещаю благословенную землю Беларуси. До этого визита дважды был, но очень кратко. Первая встреча с Минском была, когда здесь проходил священный синод Русской православной церкви. Минск произвел на меня великолепное впечатление. Чистота, везде все убрано, красиво, благородно. Но самое главное – народ.

По благословению святейшего Патриарха и с доброго приглашения Владыки Экзарха митрополита Вениамина, вместе с делегацией мы посетили несколько духовно значимых мест. Первое из них – это Жировичи. Много слышал о прекрасной обители и о главной святыне этого монастыря – Жировичской иконе Божией Матери. С тех пор в моем сердце было огромное желание изыскать время, возможность, чтобы приехать и посетить эту святыню.