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Как правильно выбрать букет на 8 Марта? Собрали советы от флориста и специалиста по этикету

08 марта 2023 18:01
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Праздник женственности и красоты! 8 Марта расцветают улицы, дома и наши сердца. Как подарить букет волшебных эмоций? Делайте ставку на нежные тюльпаны и искреннюю мимозу – эти спутники весны источают солнце и весенний аромат. Свежие тренды – для вас в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Как правильно выбрать букет на 8 Марта? Собрали советы от флориста и специалиста по этикету-1

Анастасия Кардовская, флорист:
Самым модным и популярным тюльпаном среди покупателей являются пионовидные тюльпаны. Яркие, двух, трехцветные цветные цветы. Традиционно ярко-оранжевые с желтым – символ позитива весны. Малиновые тюльпаны и вот такие необычные цвета фуксии.

Как правильно выбрать букет на 8 Марта? Собрали советы от флориста и специалиста по этикету-4

В шляпных коробочках тюльпаны будут смотреться очень мило и достаточно выигрышно. Также еще популярны аквабоксы. Самое распространенное это монобукеты из тюльпанов. Именно под ленту, когда мы составляем букеты, раскрывается вся нежность и красота.

Королевские розы, как стрелы Амура – беспроигрышный вариант. В этом сезоне на пьедестале милые пионовидные и экстравагантные лавандовые. Оригинальным признанием станут ирисы, альстромерии и жизнерадостные хризантемки. Они отлично вписываются в интерьер и долго радуют красотой.

Как правильно выбрать букет на 8 Марта? Собрали советы от флориста и специалиста по этикету-7

Анастасия Кардовская:
Если вы еще не знаете, что подарить своей любимой девушке на 8 Марта, то, поверьте, она будет в восторге не только от охапки тюльпанов, но и, конечно, от вазы. Это будет достаточно универсальный и прекрасный подарок.

Как правильно выбрать букет на 8 Марта? Собрали советы от флориста и специалиста по этикету-10

Испокон веков на языке цветов выражали свои чувства. Причем, на разных континентах свой этикет. В Х-день важно учесть все: адресата, возраст и даже габариты помещения. Для маленьких принцесс лучшим сюрпризом станут мелкие цветочки с игрушкой или сладостью. Для коллег по работе выбирайте элегантный и сдержанный тон. Для дам сердца можно позволить пышные, помпезные букеты – символ вашей безмерной любви! Немалую роль играет и палитра.

Как правильно выбрать букет на 8 Марта? Собрали советы от флориста и специалиста по этикету-13

Алеся Бортич, специалист по светскому этикету:
Когда мы выбираем белые цветы, это нежность, это чистота наших намерений. Когда мы выбираем красные цветы, нужно учесть, что женщина должна быть старше 25 лет. Если мы выбираем для молодых девушек цветы, они будут розовые, нежные. Желтый цвет символизирует творчество, восхищение. Эти цветы можно смело выбирать! Женщины элегантного возраста, попробуйте угадать желание женщины, и букет подарить такой же элегантный, как ее возраст. Это значит лаконичный, такой спокойный, уравновешенный.

Как правильно выбрать букет на 8 Марта? Собрали советы от флориста и специалиста по этикету-16

Кактусы и цветы в горшках также уместны. А почему нет? Если вы знаете, что женщина от них без ума и собирает коллекцию. Угадывайте желания и оставляйте маленькие открытки с теплыми словами. Это очень трогательно и душевно.

Как правильно выбрать букет на 8 Марта? Собрали советы от флориста и специалиста по этикету-19

Алеся Бортич:
Орхидея обозначает «я восхищаюсь, вы выглядите великолепно» королевский цветок. Не забывайте, что у цветов есть свои запахи, и их нужно учитывать. С осторожностью дарите лилии, не каждому человеку подойдет этот запах. Дарите цветы, балуйте своих любимых. Не забывайте, что самое лучшее, что мы можем сделать это дарить красивую эмоцию.

Будьте любимы и расцветайте не только 8 Марта!

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# 8 Марта # общество # Анастасия Макеева # Фотофакт

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