Как правильно окунаться в прорубь на Крещение?

С 17 по 21 января на берегу Свислочи прямо за Дворцом спорта пройдёт III этап Кубка мира по зимнему плаванию.

В программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – председатель Республиканского общественного объединения «Белорусская федерации закаливания и спортивного зимнего вида плавания» – Владимир Шульган.

Сколько времени можно находиться в ледяной воде на Крещение?

Владимир Шульган, председатель Республиканского общественного объединения «Белорусская федерации закаливания и спортивного зимнего вида плавания»:

Для тех, кто на Крещение окунается, рекомендую: кто в первый раз, не окунайтесь головой. Вообще нет такой традиции и вообще нет православной традиции, чтобы на Крещение окунаться в ледяную воду. Это, можно сказать, у нас стала такая традиция, традиция православных людей. Если ты неподготовленный, не окунайся с головой. Один раз, что называется, по шею и достаточно. Это на 3-5 секунд и достаточно. И не надо 3 раза окунаться, да и ещё креститься. Ледяная вода оказывает воздействие, и человек в шоке, он не понимает, что он делает, крестится под водой. Окунитесь один раз без головы. Вообще это 15-30 секунд и достаточно. Никакого вреда нет, я иногда привожу пример: если человек попадает в ледяную воду, то все клетки организма, начиная от кончиков ногтей, заканчивая кончиками волос, на борьбу с ледяной враждебной средой поднимаются, и весь организм, конечно, с ледяной водой справится. Есть, конечно, противопоказания.

В период Крещения нельзя категорически употреблять спиртные напитки перед окунанием в ледяную воду?

Владимир Шульган:

Нет, это нельзя и категорически, и даже с точки зрения эстетики, когда масса народа в праздник приходит окунаться, и человек в нетрезвом состоянии. Весь организм погружается в ледяную воду, силы нужны для того, чтобы преодолевать этот стресс, а тут нагружаешь себя ещё и алкоголем. И после окунания алкоголь абсолютно не нужен, а необходим горячий чай, не кофе. Поскольку холод идёт вовнутрь всего организма со всех сторон, и только горячим чаем можно подогреть и противодействовать.

Какая специфика зимнего вида спорта? Чем отличается от других видов плавания? Возросло ли количество спортсменов в данном виде спорта? Какие достижения у белорусских спортсменов по зимнему плаванию? Узнаете, посмотрев видеоматериал.