Когда можно покататься на слаломной трассе в Могилёве?

Новости Беларуси. Спустя полтора месяца с начала календарной зимы в Могилеве открылась слаломная трасса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С приходом минусовой температуры в ход пошли снежные пушки, которые и намели тысячи кубометров искусственного снега. Сейчас толщина снежного покрова на трассе составляет, в среднем, 40 сантиметров. Теперь на мини-горнолыжном комплексе можно покататься на тюбингах, сноубордах, лыжах и снегоходе.