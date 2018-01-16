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Когда можно покататься на слаломной трассе в Могилёве?

16 января 2018 09:24
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Новости Беларуси. Спустя полтора месяца с начала календарной зимы в Могилеве открылась слаломная трасса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Когда можно покататься на слаломной трассе в Могилёве?-1

С приходом минусовой температуры в ход пошли снежные пушки, которые и намели тысячи кубометров искусственного снега. Сейчас толщина снежного покрова на трассе составляет, в среднем, 40 сантиметров. Теперь на мини-горнолыжном комплексе можно покататься на тюбингах, сноубордах, лыжах и снегоходе.

Когда можно покататься на слаломной трассе в Могилёве?-4

Наталья Тепо, заместитель директора предприятия «Могилеваттракционы»:
Слаломная трасса работает с 10 утра до 10 вечера ежедневно. Планируем мы закончить сезон работы не ранее апреля. Снег искусственный медленнее тает, чем обычный. Приглашаем всех посетителей, всех жителей города Могилева.

# общество # Фотофакт # Горнолыжный спорт # Наталья Тепо

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