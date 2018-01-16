Когда можно покататься на слаломной трассе в Могилёве?

Новости Беларуси. Спустя полтора месяца с начала календарной зимы в Могилеве открылась слаломная трасса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Спустя полтора месяца с начала календарной зимы в Могилеве открылась слаломная трасса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С приходом минусовой температуры в ход пошли снежные пушки, которые и намели тысячи кубометров искусственного снега. Сейчас толщина снежного покрова на трассе составляет, в среднем, 40 сантиметров. Теперь на мини-горнолыжном комплексе можно покататься на тюбингах, сноубордах, лыжах и снегоходе.
Наталья Тепо, заместитель директора предприятия «Могилеваттракционы»:
Слаломная трасса работает с 10 утра до 10 вечера ежедневно. Планируем мы закончить сезон работы не ранее апреля. Снег искусственный медленнее тает, чем обычный. Приглашаем всех посетителей, всех жителей города Могилева.