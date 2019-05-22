Как ориентироваться на воде и понять, где тонул человек?

Артём Дядев, водолазный специалист Минской городской организации ОСВОД:

С момента поступления сигнала у нас есть 5 минут на то, чтобы прийти на место (этот норматив берется из медицины). Дело в том, что если человек видит, что человек ушел под воду, и понимает, что спасти не может – самым лучшим его действием будет – вызвать спасателей и оставаться на том самом месте, где он видел. Потому что бывали такие случаи, когда человек просто убегал, возвращался на то же самое место, а потом – все. Ориентиры на воде – это 2-3 предмета. Иначе ты не сможешь сориентироваться. Вода – и вода. А для поиска человека – 30 метров вправо и 30 метров влево – вы сами понимаете.