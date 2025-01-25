Как организована работа волонтёров на выборах Президента Беларуси – рассказали в БРСМ

25 января – последний день досрочного голосования на выборах Президента страны. Досрочное голосование проходит с 21 по 25 января. В этот период вправе проголосовать избиратели, которые не смогут прийти на участки 26 января. Во время досрочного голосования участковые комиссии работают с 12.00 до 19.00, без перерыва.

На избирательных участках дежурят волонтеры движения «Доброе сердце». Всего в день выборов на дежурство встанут около 10 тысяч волонтеров БРСМ.