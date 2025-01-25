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Как организована работа волонтёров на выборах Президента Беларуси – рассказали в БРСМ

25 января 2025 14:20
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25 января – последний день досрочного голосования на выборах Президента страны. Досрочное голосование проходит с 21 по 25 января. В этот период вправе проголосовать избиратели, которые не смогут прийти на участки 26 января. Во время досрочного голосования участковые комиссии работают с 12.00 до 19.00, без перерыва.

На избирательных участках дежурят волонтеры движения «Доброе сердце». Всего в день выборов на дежурство встанут около 10 тысяч волонтеров БРСМ.

Об активных, инициативных ребятах мы поговорим с Натальей Коробец, начальником отдела информационных и цифровых коммуникаций Центрального комитета БРСМ, и волонтером Елизаветой Ксендзовой.

Как организована работа волонтёров на выборах Президента Беларуси – рассказали в БРСМ-2

Алеся Алехнович, ведущая:
Расскажите, пожалуйста, как организована работа волонтеров на избирательных участках?

Как организована работа волонтёров на выборах Президента Беларуси – рассказали в БРСМ-4

Наталья Коробец, начальник отдела информационных и цифровых коммуникаций Центрального комитета БРСМ:
Начиная с первого дня досрочного голосования наши ребята работают на избирательных участках нашей страны. Помогают пожилым людям, маломобильным людям, людям с ограничением слуха и зрения пройти на избирательный участок, чтобы выразить свою гражданскую позицию. А также при необходимости наши волонтеры готовы оказать первую медицинскую помощь.

Подробности в видео.

# Выборы в Беларуси # БРСМ

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