Как организации уходят от долгов и что делать кредиторам

Столичная многоэтажка на Притыцкого, 39 была построена в 2006 году. Но уже на четвёртом году жизни крыша, фасад и опорные конструкции стали давать трещины. Жильцы забили тревогу. Пытались решать проблему своими силами, но остановить разрушение дома не удалось.

Инна Диденко, председатель ТСЖ:

Экспертизой было установлено, что виновником проблемы разрушения этого дома являются некачественно выполненные работы, и работы выполнены не по проекту. Сначала мы пошли по одной части дома – мы выиграли в 2016 году суды, потом в 2018 году пошли судиться по другой части дома, которая была позже сдана в эксплуатацию, и тоже мы выиграли суды.

Александр Костюкевич, юрист:

Само решение является исполнительным документом, но, чтобы оно реально исполнялось, мы должны, в первую очередь, обратиться в ОПИ, то есть в отдел принудительного исполнения по месту нахождения нашего должника. Возбуждается производство по делу. Даётся семь дней на добровольное исполнение решения.

Но собственники квартир рано радовались. Компания-застройщик объявила о процедуре ликвидации. А это значит, должник сворачивает деятельность. Все исполнительные производства прекращаются. Обещанной реконструкции – не жди.