Как организации уходят от долгов и что делать кредиторам
Столичная многоэтажка на Притыцкого, 39 была построена в 2006 году. Но уже на четвёртом году жизни крыша, фасад и опорные конструкции стали давать трещины. Жильцы забили тревогу. Пытались решать проблему своими силами, но остановить разрушение дома не удалось.
Инна Диденко, председатель ТСЖ:
Экспертизой было установлено, что виновником проблемы разрушения этого дома являются некачественно выполненные работы, и работы выполнены не по проекту. Сначала мы пошли по одной части дома – мы выиграли в 2016 году суды, потом в 2018 году пошли судиться по другой части дома, которая была позже сдана в эксплуатацию, и тоже мы выиграли суды.
Александр Костюкевич, юрист:
Само решение является исполнительным документом, но, чтобы оно реально исполнялось, мы должны, в первую очередь, обратиться в ОПИ, то есть в отдел принудительного исполнения по месту нахождения нашего должника. Возбуждается производство по делу. Даётся семь дней на добровольное исполнение решения.
Но собственники квартир рано радовались. Компания-застройщик объявила о процедуре ликвидации. А это значит, должник сворачивает деятельность. Все исполнительные производства прекращаются. Обещанной реконструкции – не жди.
Александр Костюкевич:
Ликвидация подразумевает, что денежных средств хватает для удовлетворения всех требований, если денежных средств не хватает, наших активов, то ликвидатор должен в течение месяца подать заявление о банкротстве. Чем дольше организация находится в стадии ликвидации, тем меньше шансов, что мы получим какие-то деньги.
То ли фирма и впрямь в считаные мгновения стала нищей, то ли это ловкая схема обмана потребителей? Юристы советуют кредиторам «держать руку на пульсе» и немедленно обращаться в суд с заявлением о признании должника банкротом.
Александр Костюкевич:
Если прошло три месяца с начала процедуры и, если наша задолженность не погашается. Как организации уходят от долгов – путём выделения. Из одной компании выделяется ещё одна компания, туда передаётся вся наша кредиторская задолженность.
Логическим завершением станет привлечение к субсидиарной ответственности учредителя компании. Но такой исход дела возможен лишь при условии, что процедура ликвидации проходит с нарушениями законодательства.