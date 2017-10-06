Прямой эфир

«Как научные разработки быстро внедрять в жизнь»: о чем говорили на инновационном форуме «Наука и бизнес-2017» проходит в Минске

06 октября 2017 13:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Креативные идеи и революционные открытия. Молодые исследователи из Беларуси представили свои проекты на инновационном форуме «Наука и бизнес-2017», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мероприятие объединило также ученых и предпринимателей. Обмен опытом и новые контакты – участники получат возможности для развития своих проектов.

Римма Епур, организатор инновационного форума «Наука и бизнес-2017»:
Особенность этого 8-го форума в том, что он проходит на площадях бизнес-инкубатора и максимально приближен к предпринимателям, то есть молодым предпринимателям, которые в это время открыли свой бизнес и достигли результата. Сейчас выстраивается этот мостик между наукой и бизнесом – как научные разработки быстро внедрять в жизнь.

Николай Курилович, участник форума:
Мы представляем, например, гуманитарные науки, работаем в секции гуманитарных наук, но попутно дети могут в течение 2 дней работы форума знакомиться не только с новинками гуманитарной сферы, но и с новинками инновационными в отрасли физики, астрономии, экономических наук.

На форуме молодые исследователи изучат научные разработки и услышат мнения о своих инновационных продуктах.

# Белорусская наука

Другие новости рубрики

Все новости
Отопление в жилом секторе Минска начнут включать на следующей неделе
06 октября 2017 13:34

Отопление в жилом секторе Минска начнут включать на следующей неделе

Добродушные и позитивные: минские биглеманы – об особенностях породы собак бигль и встречах с единомышленниками
06 октября 2017 10:14

Добродушные и позитивные: минские биглеманы – об особенностях породы собак бигль и встречах с единомышленниками

Как смастерить из 2 полушарий глобуса светильник и часы?
06 октября 2017 09:33

Как смастерить из 2 полушарий глобуса светильник и часы?