«Как может 18-летний ребёнок заниматься шпионажем?» Пообщались с родителями задержанных в Польше белорусов

Польские СМИ тиражирают информацию о задержании якобы шпионов из Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новость широко обсуждается в местных газетах и по телевидению, ну и в экстремистских ресурсах, которые для белорусской аудитории отрабатывают политические заказы Запада. Как стало известно, белорусов среди задержанных трое – это Владислав Посмитюха, Мария Медведева и Николай Москаленко.

Польские медиа вовсю трубят, что они будто бы орудовали под Жешувом вблизи с украинской границей: снимали на скрытые камеры эшелоны с военной техникой, полученную информацию «сливали» в Сеть и якобы готовились к диверсии. Белорусские журналисты тоже узнали некоторые подробности этой истории – абсолютно достоверный факт, что задержания с поличным не было. К указанным гражданам польские силовики пришли домой. Так что произошедшее вернее назвать захватом. Но, как выяснилось, ни к спецслужбам, ни к правоохранительным органам задержанные отношения не имеют. Вопреки громким заголовкам в СМИ оказалось, что дело шпионов сшито белыми нитками. Наши коллеги связались с родственниками задержанных. Вот фрагменты их интервью.

Александр Посмитюх, отец задержанного в Польше Владислава Посмитюха:

Если действительно так окажется, что он оказался заложником какой-то грязной аферы, то что таким людям можно сказать? Что они мерзавцы, нет Бога у них, нет ни совести, ни чести. Само собой, тут прослеживается однозначно какая-то хитрая, продуманная атака на моего сына, на белорусских граждан.

Павел Медведев, отец задержанной в Польше Марии Медведевой:

Моя дочь никогда ни в чем не нарушала закон. Ни в Беларуси, ни в Польше. Просто училась, свободно существовала как нормальный человек. Сейчас по непонятным причинам ее задержали. Как может 18-летний ребенок заниматься шпионажем? Это просто бред.