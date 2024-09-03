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Как менялся облик проспекта Независимости? Рассказываем историю главной магистрали Минска

03 сентября 2024 09:55
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Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Нарядные дома с витражами, лепниной и колоннами, роскошные здания-дворцы. Так выглядит главная магистраль столицы. Не часто бывает, что улица становится памятником архитектуры. А у проспекта Независимости получилось. Сегодня его длина почти 25 км. Это одна из самых протяженных городских артерий в Европе. Зимой ее украшает иллюминация, летом – зеленые скверы и парки. Сложно представить, а ведь когда-то это была окраина города. 

Как менялся облик проспекта Независимости? Рассказываем историю главной магистрали Минска -2

Лариса Корогодова, экскурсовод:
В XVI веке здесь проходил почтовый тракт. А в 1801 году первый гражданский губернатор Минска и Минской губернии Захарий Яковлевич Корнеев повелел заложить магистраль, которая позже была названа улицей Захарьевской, чтобы разгрузить центр – улицу Койдановскую, ныне Революционную.

Как менялся облик проспекта Независимости? Рассказываем историю главной магистрали Минска -4

Да и строительство железной дороги внесло свои коррективы. В середине XIX века центр Минска стал перемещаться к вокзалу Либаво-Роменской железной дороги. Одновременно с этим развивалась главная магистраль, застраивалась и становилась достаточно престижной. До Великой Отечественной войны на ней насчитывалось 100 каменных домов. После войны осталось лишь 10. Главную улицу белорусской столицы было не узнать. 

Как менялся облик проспекта Независимости? Рассказываем историю главной магистрали Минска -6

Сергей Визнер, историк:
Были разрушены здания как дореволюционные, построенные еще в годы губернского Минска, так и были разрушены конструктивистские здания, построенные в 20-30-е годы прошлого столетия.

Подробности в видео

# История # Вероника Макаревич

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