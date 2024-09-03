Как менялся облик проспекта Независимости? Рассказываем историю главной магистрали Минска
Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Нарядные дома с витражами, лепниной и колоннами, роскошные здания-дворцы. Так выглядит главная магистраль столицы. Не часто бывает, что улица становится памятником архитектуры. А у проспекта Независимости получилось. Сегодня его длина почти 25 км. Это одна из самых протяженных городских артерий в Европе. Зимой ее украшает иллюминация, летом – зеленые скверы и парки. Сложно представить, а ведь когда-то это была окраина города.
Лариса Корогодова, экскурсовод:
В XVI веке здесь проходил почтовый тракт. А в 1801 году первый гражданский губернатор Минска и Минской губернии Захарий Яковлевич Корнеев повелел заложить магистраль, которая позже была названа улицей Захарьевской, чтобы разгрузить центр – улицу Койдановскую, ныне Революционную.
Да и строительство железной дороги внесло свои коррективы. В середине XIX века центр Минска стал перемещаться к вокзалу Либаво-Роменской железной дороги. Одновременно с этим развивалась главная магистраль, застраивалась и становилась достаточно престижной. До Великой Отечественной войны на ней насчитывалось 100 каменных домов. После войны осталось лишь 10. Главную улицу белорусской столицы было не узнать.
Сергей Визнер, историк:
Были разрушены здания как дореволюционные, построенные еще в годы губернского Минска, так и были разрушены конструктивистские здания, построенные в 20-30-е годы прошлого столетия.
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