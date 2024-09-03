Как менялся облик проспекта Независимости? Рассказываем историю главной магистрали Минска

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Нарядные дома с витражами, лепниной и колоннами, роскошные здания-дворцы. Так выглядит главная магистраль столицы. Не часто бывает, что улица становится памятником архитектуры. А у проспекта Независимости получилось. Сегодня его длина почти 25 км. Это одна из самых протяженных городских артерий в Европе. Зимой ее украшает иллюминация, летом – зеленые скверы и парки. Сложно представить, а ведь когда-то это была окраина города.