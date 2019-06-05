Как изменился Минский железнодорожный вокзал перед II Европейскими играми

Новости Беларуси. Железнодорожные объекты Минска полностью готовы к встрече гостей II Европейских игр, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Железнодорожные объекты Минска полностью готовы к встрече гостей II Европейских игр, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В дни мультифорума для проезда участников и гостей будут курсировать более 50 поездов от центрального вокзала до станции Масюковщина недалеко от «Минск-Арены» и до Заславля, где развернутся соревнования по гребле.
Преобразилось и здание главного железнодорожного вокзала. Здесь заменили эскалаторы, установили новые кондиционеры, обновили санузлы. Реконструировали и платформы.
Виктор Низохин, начальник станции Минск-Пассажирский:
Это современный потолок, алюминиевые потолочные панели. Была проведена замена покрытия в границах здания вокзала. Можно увуидеть, что уложены гранитные плиты. У нас появилось новое светодиодное табло, которое выводит информацию о убывающих и прибывающих поездах.
Встречать гостей будут специалисты, владеющие английским. Также на нескольких языках будут дублировать информацию на новых электронных табло и в звуковых объявления в поездах.