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Как изменился Минский железнодорожный вокзал перед II Европейскими играми

05 июня 2019 18:51
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Новости Беларуси. Железнодорожные объекты Минска полностью готовы к встрече гостей II Европейских игр, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Как изменился Минский железнодорожный вокзал перед II Европейскими играми-1

В дни мультифорума для проезда участников и гостей будут курсировать более 50 поездов от центрального вокзала до станции Масюковщина недалеко от «Минск-Арены» и до Заславля, где развернутся соревнования по гребле.

Как изменился Минский железнодорожный вокзал перед II Европейскими играми-4

Преобразилось и здание главного железнодорожного вокзала. Здесь заменили эскалаторы, установили новые кондиционеры, обновили санузлы. Реконструировали и платформы.

Как изменился Минский железнодорожный вокзал перед II Европейскими играми-7

 

Как изменился Минский железнодорожный вокзал перед II Европейскими играми-10

Виктор Низохин, начальник станции Минск-Пассажирский:
Это современный потолок, алюминиевые потолочные панели. Была проведена замена покрытия в границах здания вокзала. Можно увуидеть, что уложены гранитные плиты. У нас появилось новое светодиодное табло, которое выводит информацию о убывающих и прибывающих поездах.

Как изменился Минский железнодорожный вокзал перед II Европейскими играми-13


Встречать гостей будут специалисты, владеющие английским. Также на нескольких языках будут дублировать информацию на новых электронных табло и в звуковых объявления в поездах.

Как изменился Минский железнодорожный вокзал перед II Европейскими играми-15

Как изменился Минский железнодорожный вокзал перед II Европейскими играми-17

# Европейские игры # общество # Виктор Низохин # Фотофакт

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