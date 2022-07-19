Как избавиться от новообразований на веке? Врачи предлагают современный безболезненный способ

Новообразования на веке – частый повод обращения к офтальмологу. Согласно статистике, 80 % из них доброкачественные. Зачастую такие косметические дефекты не причиняют дискомфорт. Они могут появляться с возрастом, различаться по цвету и форме, а также увеличиваться со временем.

Нелля Деркульская, врач-офтальмолог медицинского центра «Нордин»: Доброкачественные образования век – это папилломы, атеромы и ксантелазмы. Папилломы образовываются в результате возникновения папилломавируса кожи человека, распространяются контактным или механическим путем. Атеромы – это округлые белесые образования на коже век и на лице. Это кисты сальных желез с плотным белым содержимым. И ксантелазмы – это светлые пятна подкожного желчного пигмента. Они бывают разных размеров, распространяются из внутреннего угла века по всему веку и имеют светло-желтый окрас.

В современной медицине бороться с такими новообразованиями помогает радиоволновая хирургия. Такой метод считается абсолютно безболезненным, он фактически «испаряет» патологические клетки и на их месте остается чистая и здоровая кожа. Процедура не требует никакой подготовки и не занимает много времени.

Нелля Деркульская:

Офтальмологи используют «Сургитрон» именно для удаления доброкачественных новообразований. После консультации врач определяет объем вмешательства, производится местное обезболивание тканей, и удаляется этим аппаратом. Аппарат этот – радиоволновой хирургии, мощная радиоволна производит слущивание клеток новообразования, при этом сразу же идет коагуляция сосудов и глубокое проникновение, чтобы не было возникновений или рецидивов данных папиллом или атером в этом же месте. При коагуляции сосудов метод совершенно бескровный, после удаления образуется фибриновая пленочка, которая потом превращается в корку.