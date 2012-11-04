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Как инспектор ГАИ из Логойска стал супергероем

04 ноября 2012 11:36
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В преддверии холодов и вьюг хочется поговорить о чем-то теплом и уютном.  Например, об очаге, а еще лучше — семейном очаге. Месте, при мысли о котором на душе становится светло и комфортно.

Наша программа отправилась в Логойск в гости к одной, казалось бы, обычной семье Залуцких.

Родители, сын и две очаровательные дочки-малышки. Однако когда знакомишься с ними поближе, понимаешь: это невероятно открытые, обаятельные, искренние люди. А глава семьи — и вовсе суперпапа Минского района, причем это звание ему присвоили официально. Удивительная история о том, как  простой инспектор ГАИ стал супергероем, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ.

# общество # ГАИ # Виталий Залуцкий

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