Как готовятся встретить в Беларуси Новый год переселенцы из Украины и что будут загадывать

Новости Беларуси. Переселенцы из Украины, которых радушно приняли на белорусской земле, готовятся встретить Новый 2016 год. И не под звуки выстрелов и канонады.

В доме семьи Макаровых сегодня вовсю идет подготовка к празднованию Нового года. Разноцветные шары, гирлянды, а вместе с ними на елку восьмилетняя Мариша повесила и свое письмо к Дедушке Морозу. Конечно, о личном подарке девочка не забыла. Но главная мечта детей в этой семье – мир на родной земле.

В Беларусь из Донецкой области семья Макаровых переехала полтора года назад. Поселились в деревне Черное на Шкловщине. Жилье и работу нашли быстро. Мама Марины и 14-летнего Гриши работает учителем в сельской школе, папа – зоотехник.

Виктор Макаров:

Решил продолжить обучение, поступил в Горецкую академию.

В свободное время каждый из Макаровых старается-хлопочет по хозяйству. Мама с дочерью готовятся к празднику, чтобы новогодний стол был полной чашей.

Татьяна Макарова:

Я просто счастлива тому, что мы живем в спокойной обстановке и я не буду переживать за детей.

А отец со старшим сыном запасаются дровишками, чтобы в доме было тепло и уютно. Но мысли, признаются, нет-нет, да и устремятся на родину. Именно о мире и спокойствии в Украине завтра за праздничным столом непременно будет их первый тост, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.