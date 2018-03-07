«Как бы, разложить конфетки по каждым этапам»: психолог Кручинин рассказал, как избавиться от лени

Главная движущая сила любого начинания – это мотивация. Если стало трудно приниматься за дело, не отвлекаться и работать в полную силу, то самое время подумать об этом побуждении к действию. Как избавиться от чувства лени и начать правильно мотивировать себя, рассказывает психолог Сергей Кручинин.
КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ЛЕНИ
Сергей Кручинин, психолог:
Лень – одно из базовых биологических человеческих оснований.
Называется очень просто: нежелание энергетических трат.
Это есть у любого биологического существа – сохранение энергии. То есть, в принципе, для чего-то.
НЮАНСЫ МОТИВАЦИИ
Сергей Кручинин:
Но, если вы думаете, что в чём-то сомневаетесь в себе, то надо пробовать, что же будет работать. Единственный нюанс – оно никогда не начинает работать сразу, всегда нужно заложить какие-то моменты. И понимать, что, если утром ты сделал зарядку в понедельник – это далеко не гарантирует, что ты во вторник, среду, четверг, пятницу, и через месяц в эти же дни будешь делать зарядку.
МОТИВАЦИЯ НА УСПЕХ
Сергей Кручинин:
План возникает на основе цели. То есть, формулируем цель, планируем, что мы начинаем делать, соответственно, потом выбираем какие-то шаги – что и как мы будем делать.
Естественно, у плана бывают сроки.
И понятно, что это – один из важнейших факторов, без которых добиться успеха крайне сложно.
ПООЩРЕНИЯ
Сергей Кручинин:
Можно создать себе не только наказания, но и поощрения. Как бы, разложить конфетки по каждым этапам. Вот, если я добьюсь вот этого, то я себе сделаю вот то-то. Это значительно помогает.
Мотивацию невозможно увидеть, но почувствовать её результаты или их отсутствие – очень просто. Ваша жизнь только в ваших руках и будет ли она счастливой и успешной – зависит только от вас.