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Каха Каладзе: «Несколько раз был в Минске – мне очень нравится город. Чистый, спокойный. Люди добрые»

24 марта 2018 12:02
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Новости Беларуси. Тбилиси 21-23 марта принимал Дни Минска. И в первый же день мэр белорусской столицы Андрей Шорец встретился со своим грузинским коллегой Кахой Каладзе.

Каха Каладзе: «Несколько раз был в Минске – мне очень нравится город. Чистый, спокойный. Люди добрые»-1

Градоначальники подписали программу сотрудничества между Тбилиси и Минском до 2020 года.

Документ предусматривает развитие партнёрства в сферах экономики, туризма, культуры, образования, транспорта и в квартирно-коммунальной сфере.

Каха Каладзе: «Несколько раз был в Минске – мне очень нравится город. Чистый, спокойный. Люди добрые»-4

Наши города будут обмениваться опытом в области оказания услуг населению, вопросах высоких технологий и инноваций, а также делиться инвестиционными предложениями, проводить бизнес-форумы между деловыми кругами.

Каха Каладзе: «Несколько раз был в Минске – мне очень нравится город. Чистый, спокойный. Люди добрые»-7

Андрей Шорец, председатель Минского городского исполнительного комитета:
Очень активно, динамично развиваемся с сентября 2015 года. И я уверен, что жители как Минска, так и Тбилиси видят, что как на уровне культурных проектов, так и на уровне экономики. И сегодня делегация города Минска, которая приехала сюда, очень многогранная.

И я уверен в том, что вот этот документ станет точкой отсчёта в сотрудничестве двух столиц.    

Грузинская сторона с настоящим кавказским гостеприимством и размахом встречала нашу белорусскую делегацию. Хлеб с солью, а также другие «прысмакі» привезли на дегустацию и представители столицы Беларуси.

Каха Каладзе: «Несколько раз был в Минске – мне очень нравится город. Чистый, спокойный. Люди добрые»-10

Каха Каладзе, мэр Тбилиси:
Когда я был министром энергетики, я несколько раз был в Минске – мне очень нравится. Очень нравится город, потому что очень чистый, спокойный. Люди очень добрые.

Красивый город.

Я рад, что есть те отношения, которые есть на сегодняшний день. Но потенциал и возможность огромная, чтобы углубить эти отношения, которые не вчера-позавчера начались, а уже годами. И будем работать обязательно.

Ежегодно столицу Грузии посещает всё больше и больше белорусских туристов – чему, как признался градоначальник, грузины очень рады:

Каха Каладзе: «Несколько раз был в Минске – мне очень нравится город. Чистый, спокойный. Люди добрые»-13

Каха Каладзе: «Несколько раз был в Минске – мне очень нравится город. Чистый, спокойный. Люди добрые»-15

Каха Каладзе:
Тбилиси – очень красивый город. Здесь очень много хороших мест. Конечно, мы очень рады, потому что каждый год количество туристов растёт. Поэтому мы тоже, с нашей стороны, хотим, чтобы вы были готовы к этому. Надо создавать инфраструктуру, надо, чтобы сервис был хороший.

Когда люди приезжают, чтобы они себя чувствовали, как дома.

Каха Каладзе: «Несколько раз был в Минске – мне очень нравится город. Чистый, спокойный. Люди добрые»-18

И здесь есть о чём договариваться двум столицам. В частности, активно будет развиваться сотрудничество в транспортной сфере. Минск и Тбилиси намерены обмениваться опытом в области развития городского общественного транспорта и организации дорожного движения.

Грузинская сторона заинтересовалась поставками минских электробусов для Тбилиси и Батуми.

Каха Каладзе: «Несколько раз был в Минске – мне очень нравится город. Чистый, спокойный. Люди добрые»-21

Владимир Король, генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш»:
У них в планах – серьёзная работа по обновлению, в принципе, подвижного состава. И поэтому мы договорились: в ближайшие 2-3 месяца мы поставим гибрид сюда на опытную эксплуатацию и один электробус с зарядной.

Планы, действительно, очень хорошие.    

Каха Каладзе: «Несколько раз был в Минске – мне очень нравится город. Чистый, спокойный. Люди добрые»-24

Туристическое партнёрство двух городов предусматривает участие обеих сторон в туристических выставках, презентациях, форумах, семинарах, пресс-турах, «круглых столах» по продвижению туристического потенциала Минска и Тбилиси.

Каха Каладзе: «Несколько раз был в Минске – мне очень нравится город. Чистый, спокойный. Люди добрые»-27

Елена Плис, директор информационно-туристического центра «Минск»:
Очень популярны среди грузин оздоровительный туризм и экотуризм.

Но нам бы хотелось, конечно, и по медицинскому сделать какие-то серьёзные подвижки, и по MICE-направлению.

Потому что нашему городу есть, чем гордиться, есть очень хорошие площадки для проведения серьёзных мероприятий, рассчитанные на большое количество посетителей. Поэтому мы в данном направлении планируем очень серьёзно работать.

Приятно напомнить, что с 2015 года Тбилиси и Минск являются городами-побратимами. А так любимые минчанами Дни культуры Грузии «Тбилисоба» в Верхнем городе уже стали традиционными в нашей столице.

Каха Каладзе: «Несколько раз был в Минске – мне очень нравится город. Чистый, спокойный. Люди добрые»-30

Каха Каладзе: «Несколько раз был в Минске – мне очень нравится город. Чистый, спокойный. Люди добрые»-32

С таким же размахом – что немаловажно, экономическим, теплотой и прекрасной погодой завершились и Дни Минска в столице Грузии.

# общество # Беларусь-Грузия

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