Качеством белорусских дорог и сельхозтехники заинтересованы в Липецкой области: товарооборот уже превысил 124 миллиона долларов

Новости Беларуси. Белорусы построят российские дороги. Администрация Липецкой области посетила новые объекты, в частности вторую кольцевую автомагистраль в Минской области, и высоко оценила уровень работ.

Помимо дорожной тематики стороны заинтересованы в продвижении продукции машиностроения – в Липецкой области уже работает торговое представительство, которое реализует белорусскую сельхозтехнику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В целом же двусторонний товарооборот с начала года вырос на 8% и превысил 124 миллиона долларов.

Андрей Козодеров, заместитель главы администрации Липецкой области Российской Федерации:

Посмотрели качество, подходы. Мы действительно можем прийти к созданию совместного предприятия, чтобы такое же качество, такой же уровень дорожного строительства был и в Липецкой области. У нас потребности есть, мы динамично развиваемся, поэтому, я думаю, что это направление было бы в дополнение ко всем существующим очень ценным и значимым.

Эдвард Матулис, заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь:

Если будет строительство дорог, то подтянется и наша техника. Потому что нужна будет дорожная соответствующая строительная техника. И это тоже будет способствовать поставкам на Липецкую область.