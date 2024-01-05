От транспорта до стиральных машин – почему белорусские товары держат марку во всём мире?

Проверяют все: от машин городского транспорта до стиральных машин. Обычная лампочка – тоже под контролем Госстандарта. Это маяк качества и эталонов. Яркости хватает на все постсоветское пространство.

Александр Бурак, заместитель председателя Госстандарта: Те средства измерения, которые изготовлены на территории Республики Беларусь, повсеместно применяются в странах ЕАЭС, а также в странах ближней и дальней дуги. Это говорит о том, что та элементная база, те процессы, которые сейчас организованы в рамках систем Госстандарта, обеспечивают международное признание тех результатов, которых мы достигли.

Документы с аббревиатурами СТБ – наши национальные разработки, ГОСТ – межгосударственные стандарты – составляет более 80 %. Это ключи к безбарьерной торговле и на рынках СНГ, и на пространстве ЕАЭС. Для евразийской «пятерки» это стержень работы. ЕЭК не один карандаш и копье сломала, утверждая унифицированные нормы и стандарты. Да, наши продукты питания стали визитной карточкой белорусского качества. Надо держать марку. Ведь самые близкие российские рынки уже перегружены. Так что если едем в Тулу со своим самоваром, значит он должен быть лучше тульского.

Юлия Машук, генеральный директор Миноблмясомолпрома:

Один из наших потенциальных партнеров сказал: все было бы хорошо, и вы бы были конкуренты на нашем рынке, но в вашей колбасе слишком много мяса.

Говорим о белорусском качестве – подразумеваем наши сметану, сыры, колбасы и конфеты. Но такими же смачными должны стать все товары, зробленыя ў Беларусі. От микрочипов до услуг в авиации, например. Чтобы вырулить в этой геополитической турбулентности, битве санкций и за рынки сбыта, нужен высший пилотаж.

Лукашенко: к президентским выборам в Беларуси готовятся все – и на Востоке, и на Западе.

Когда говорим о качестве, прежде всего подразумеваем производство. Многие показатели зависят от состояния экономики, а она у нас открытая. Мы очень зависимы от внешних продаж. На мировом рынке тесно, Запад отгородился барьером санкций. Глобальный Юг – непаханое пространство для работы. И белорусы уже там – люди и трактора.