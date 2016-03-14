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К концу недели в Беларусь вернется зима: ожидается до 8 градусов мороза

14 марта 2016 12:18
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Новости Беларуси. К концу этой недели в Беларусь вернется зима. Похолодание начнется с пятницы, хотя повышенная температура для начала весны сохранится вплоть до четверга, 17 марта.

Дмитрий Рябов, начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды:
С пятницы власть над погодой в стране возьмут активные атмосферные фронты. Проходя через нашу страну, они будут затягивать холодный воздух северных широт, установится зимний характер погоды. Средняя температура ожидается на 1-3 градуса ниже нормы.

В пятницу и в выходные прогнозируется снег, мокрый снег, на дорогах – гололедица. Температура ночью  - до 8 градусов ниже нуля, днем - от минус 3 до плюс 4 градусов. В большинстве районов Беларуси вновь появится снежный покров.

# общество # Погода в Беларуси # Дмитрий Рябов

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