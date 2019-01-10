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К 95-летию «Красный октябрь» открыл большой спортивный комплекс для своих сотрудников. Показываем, как он выглядит

10 января 2019 08:23
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В здоровом теле – здоровый дух! Спортивный лозунг отныне – жизненное кредо одного из старейших предприятий лёгкой промышленности страны «Красный октябрь». Витебская фабрика крупного обувного холдинга «Марко» уделяет большое внимание не только социальной поддержке своих работников, но и пропаганде здорового образа жизни.

К 95-летию «Красный октябрь» открыл большой спортивный комплекс для своих сотрудников. Показываем, как он выглядит-1

Галина Сарбай, директор ОАО «Красный октябрь»:
На предприятии работает порядка тысячи человек, конечно, это огромный коллектив. На предприятии мы думаем не только о производстве, но и о том, как людям жить в этом производстве. В этом году «Красный октябрь» получил такой подарок к своему 95-летию – это шикарный спортивный комплекс.

К 95-летию «Красный октябрь» открыл большой спортивный комплекс для своих сотрудников. Показываем, как он выглядит-4

Под современный многофункциональный спортивный центр отвели бывший склад возле производственного предприятия. Здание с залами для отдельных видов спорта, более тысячи квадратных метров – масштабы поражают!

К 95-летию «Красный октябрь» открыл большой спортивный комплекс для своих сотрудников. Показываем, как он выглядит-7

Виктор Стрежак, начальник спортивного комплекса «Красный октябрь»:
Здесь продумано всё: спортзал, тренажёрный зал, беговые дорожки, фитнес, есть молодёжная аэробика. Раз нам такой комплекс подарил холдинг, мы решили создать свою женскую команду по волейболу.

К 95-летию «Красный октябрь» открыл большой спортивный комплекс для своих сотрудников. Показываем, как он выглядит-10

Снять напряжение от многочасовой работы у станка и размять мышцы поможет пилатес.

Виктория Гречиха, инструктор по пилатесу спортивного комплекса «Красный октябрь»:
Упражнения направлены на улучшение координации, баланса, на коррекцию фигуры, на хорошее самочувствие и хорошее настроение.

К 95-летию «Красный октябрь» открыл большой спортивный комплекс для своих сотрудников. Показываем, как он выглядит-13

Для любителей активного отдыха – баскетбол, волейбол и тренажёрный зал.

Александр Стрежак, инструктор тренажерного зала:
Когда приходит новый посетитель, мы составляем программу питания, программу тренировок. В нашем тренажёрном зале есть тренажёр кардио, жим штанги, на грудные мышцы, беговые дорожки, велосипедные дорожки, а также кроссоверы.

К 95-летию «Красный октябрь» открыл большой спортивный комплекс для своих сотрудников. Показываем, как он выглядит-16

Скорректировать свои формы каждый день сюда приходит и Ольга

Ольга Семова, работник ОАО «Красный Октябрь»:
Очень удобно, потому что ты поработал до определённого своего времени, спустился, переоделся и пошёл заниматься, тебе не нужно ездить по городу и искать другие залы. Этот зал вполне комфортный, удобный, новое оборудование.

К 95-летию «Красный октябрь» открыл большой спортивный комплекс для своих сотрудников. Показываем, как он выглядит-19

Спорткомплекс ориентирован прежде всего на работников компании, однако его двери всегда открыты как для горожан, так и профессиональных команд.

Ирина Вильчинская, тренер по бадминтону детской юношеской спортивной школы «Двина»:
Хочу поблагодарить компанию «Марко» за предоставление этого чудесного спортивного комплекса нашей детской команде по бадминтону. Она очень юная, открылась только в сентябре, но детки уже показывают успехи.

К 95-летию «Красный октябрь» открыл большой спортивный комплекс для своих сотрудников. Показываем, как он выглядит-22

Ну, а после физических нагрузок здесь любят устраивать кофе-паузу, уютно располагаясь в комнате отдыха, отделанной крымской и гималайской солями.

К 95-летию «Красный октябрь» открыл большой спортивный комплекс для своих сотрудников. Показываем, как он выглядит-25

Многие устраивают водные процедуры, посещая баню и сауну. Совмещать приятное с полезным – современный европейский подход. С «Марко» – работа в удовольствие.

К 95-летию «Красный октябрь» открыл большой спортивный комплекс для своих сотрудников. Показываем, как он выглядит-28

К 95-летию «Красный октябрь» открыл большой спортивный комплекс для своих сотрудников. Показываем, как он выглядит-30

*На правах рекламы

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