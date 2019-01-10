К 95-летию «Красный октябрь» открыл большой спортивный комплекс для своих сотрудников. Показываем, как он выглядит

В здоровом теле – здоровый дух! Спортивный лозунг отныне – жизненное кредо одного из старейших предприятий лёгкой промышленности страны «Красный октябрь». Витебская фабрика крупного обувного холдинга «Марко» уделяет большое внимание не только социальной поддержке своих работников, но и пропаганде здорового образа жизни.

Галина Сарбай, директор ОАО «Красный октябрь»:

На предприятии работает порядка тысячи человек, конечно, это огромный коллектив. На предприятии мы думаем не только о производстве, но и о том, как людям жить в этом производстве. В этом году «Красный октябрь» получил такой подарок к своему 95-летию – это шикарный спортивный комплекс.

Под современный многофункциональный спортивный центр отвели бывший склад возле производственного предприятия. Здание с залами для отдельных видов спорта, более тысячи квадратных метров – масштабы поражают!

Виктор Стрежак, начальник спортивного комплекса «Красный октябрь»:

Здесь продумано всё: спортзал, тренажёрный зал, беговые дорожки, фитнес, есть молодёжная аэробика. Раз нам такой комплекс подарил холдинг, мы решили создать свою женскую команду по волейболу.

Снять напряжение от многочасовой работы у станка и размять мышцы поможет пилатес. Виктория Гречиха, инструктор по пилатесу спортивного комплекса «Красный октябрь»:

Упражнения направлены на улучшение координации, баланса, на коррекцию фигуры, на хорошее самочувствие и хорошее настроение.

Для любителей активного отдыха – баскетбол, волейбол и тренажёрный зал. Александр Стрежак, инструктор тренажерного зала:

Когда приходит новый посетитель, мы составляем программу питания, программу тренировок. В нашем тренажёрном зале есть тренажёр кардио, жим штанги, на грудные мышцы, беговые дорожки, велосипедные дорожки, а также кроссоверы.

Скорректировать свои формы каждый день сюда приходит и Ольга Ольга Семова, работник ОАО «Красный Октябрь»:

Очень удобно, потому что ты поработал до определённого своего времени, спустился, переоделся и пошёл заниматься, тебе не нужно ездить по городу и искать другие залы. Этот зал вполне комфортный, удобный, новое оборудование.

Спорткомплекс ориентирован прежде всего на работников компании, однако его двери всегда открыты как для горожан, так и профессиональных команд. Ирина Вильчинская, тренер по бадминтону детской юношеской спортивной школы «Двина»:

Хочу поблагодарить компанию «Марко» за предоставление этого чудесного спортивного комплекса нашей детской команде по бадминтону. Она очень юная, открылась только в сентябре, но детки уже показывают успехи.

Ну, а после физических нагрузок здесь любят устраивать кофе-паузу, уютно располагаясь в комнате отдыха, отделанной крымской и гималайской солями.

Многие устраивают водные процедуры, посещая баню и сауну. Совмещать приятное с полезным – современный европейский подход. С «Марко» – работа в удовольствие.