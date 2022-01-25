Изделия из соломы, куклы, керамика. В Столбцах открылась выставка работ народных умельцев

Новости Беларуси. В Столбцовском центре культуры открылась выставка народных промыслов «Сонцаварот». Название экспозиции символизирует постепенный уход снежной зимы и приближение весны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Здесь представлено несколько сотен работ лучших мастеров клуба «Пралеска». Живописные картины, тканые пояса, необычные изделия из соломы, самодельные куклы, а также керамика. Это своеобразный творческий отчет умельцев за прошедший год. Такая выставка проходит уже более 20 лет и успела стать традиционной.

Инна Дрозд, руководитель народного клуба мастеров декоративно-прикладного и художественного искусства «Пралеска»:

Участниками нашего клуба являются люди разных профессий, наши мастера стараются всегда предоставить на эту выставку самое лучшее, самое хорошее и самое новое изделие. В нашем клубе три мастера имеют звание члена Союза мастеров Беларуси. В этом году еще один мастер вступил в Союз мастеров.