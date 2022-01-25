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Изделия из соломы, куклы, керамика. В Столбцах открылась выставка работ народных умельцев

25 января 2022 16:21
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Новости Беларуси. В Столбцовском центре культуры открылась выставка народных промыслов «Сонцаварот». Название экспозиции символизирует постепенный уход снежной зимы и приближение весны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Изделия из соломы, куклы, керамика. В Столбцах открылась выставка работ народных умельцев-1

Здесь представлено несколько сотен работ лучших мастеров клуба «Пралеска». Живописные картины, тканые пояса, необычные изделия из соломы, самодельные куклы, а также керамика. Это своеобразный творческий отчет умельцев за прошедший год. Такая выставка проходит уже более 20 лет и успела стать традиционной.

Изделия из соломы, куклы, керамика. В Столбцах открылась выставка работ народных умельцев-4

Инна Дрозд, руководитель народного клуба мастеров декоративно-прикладного и художественного искусства «Пралеска»:
Участниками нашего клуба являются люди разных профессий, наши мастера стараются всегда предоставить на эту выставку самое лучшее, самое хорошее и самое новое изделие. В нашем клубе три мастера имеют звание члена Союза мастеров Беларуси. В этом году еще один мастер вступил в Союз мастеров.

Изделия из соломы, куклы, керамика. В Столбцах открылась выставка работ народных умельцев-7

Познакомиться с творчеством столбцовских мастеров можно до конца января. Далее в доме культуры запланированы персональные выставки, пройдут интересные мастер-классы.

# Народное творчество # общество # Инна Дрозд # Фотофакт

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