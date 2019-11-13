Издали кажется, что букет, а на самом деле сладость. Как выбирают лучшего кондитера и шеф-повара на «Продэкспо»

Новости Беларуси. Самое привлекательное, а главное вкусное блюдо выбирали 13 ноября на выставке «Продэкспо», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Настоящие кулинарные бои развернулись за звания «Кондитер года» и «Шеф-повар». Приз – бриллиантовый колпак и поездка на Всемирную кулинарную олимпиаду – 2020.

Корреспондент Кристина Федорович оценила вкусные экспонаты.

Кристина Федорович, корреспондент:

Тем, кто худеет, сюда вход строго запрещен. Перед нами настоящее сладкое искушение: более 200 съедобных экспонатов. Но, говорят, искусный повар – не тот, у кого на кухне множество приправ, а тот, кто не добавит в блюдо ничего лишнего. Все это – дело вкуса. Поэтому, пойдемте знакомиться с работами.

Правду говорят, что повара никогда не бывают голодными? Артем Левкун, техник-технолог предприятия по производству продукции общественного питания:

Да, правда. Ты стараешься приготовить много. И где-то там, если что-то не получится, ты съешь это.

А если, как почти у каждой хозяйки бывает, пока готовишь, все попробуешь – не беда. Сегодня кондитеры сделали акцент на натуральные продукты. Правда, банальными мукой и сахаром не ограничиваются, экзотика имеет место быть. Говорят, это прямой путь к победе.

Так считает и Анна, которая в профессии всего два года.

Вот, кстати, и ее работа. Издали кажется, что это букет, но не тут-то было. Все это – сахарная мастика и месяц упорного труда.

Анна Набогез, кондитер:

Для этой малины был сделан каждый маленький шарик, самый малюсенький шарик и специальными инструментами сделаны изгибы.

На «ты» с кастрюлями и поварешками Дмитрий вот уже 20 лет. Сегодня борется за звание, как здесь это называют, в онлайн-условиях: за всем процессом наблюдает жюри. Кондитер может принести с собой только инструменты для работы и красители, все остальное от организаторов.

И самое главное – время. На «все про все» 10 часов, которые можно растянуть на двое суток. Но, несмотря на дедлайны, журналистское любопытство победило.

Дмитрий Антипенко, кондитер:

Сколько я уже готовлю… три с половиной часа. Это сегодня, вчера было пять. Всего дается десять, поэтому чуть-чуть осталось. Каждый хочет победить, я тоже хочу.

Тех, кто хочет забрать призы, более двухсот. Это мастера своего дела из семи стран: Украины, России, Беларуси, Сербии, Северной Македонии, Латвии и Хорватии.

По соседству с Дмитрием сражаются за победу и повары. Перед ними несколько иная задача: показать авторский стиль в трех блюдах: холодная, горячая закуска и десерт.

Лимит времени – два часа. Судя по количеству фотографирующих людей, соцсети сегодня явно ждут вкусные картинки.

Павел Маковка, председатель Федерации шеф-поваров и кондитеров:

Мы оцениваем по многим параметрам: это и гигиена, санитария при работе, чистота работы, вкус, внешний вид, техника работы. Поэтому очень тяжело выбирать.