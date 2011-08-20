Из-за закрытия пункта пропуска «Каменный Лог» на белорусско-литовской границе очередь на пункте «Котловка» – более 1000 автомобилей

Пограничники и таможенники работают в усиленном режиме и рекомендуют водителям пользоваться другими пунктами пропуска.

На самом деле, Андрею уже давно не до смеха. По его прикидкам, до ставшего заветным пункта пропуска он доберется в лучшем случае через сутки.

Мужчина заметно волнуется. Ему как никогда нужно вернуться домой вовремя.



Андрей, водитель:

Жена расстраивается, тем более в положении, уже хочет сама приехать за мной сюда.

С утра было всего две подвижки.

Вот он, своего рода нулевой километр. По крайней мере, отсюда точно можно определить, какова протяженность этого участка пробки. А вот насколько растянулся затор за перекрестком, предположить достаточно сложно. Водители называют расстояние в 4-5 километров.

Цифра, понятно, необъективная. Буквально каждые несколько минут в хвост пробки становится очередная фура. И уже к обеду в очереди – примерно тысяча машин. «Котловка» оказалась самым загруженным пунктом пропуска после того, как «Каменный Лог» закрыли на ремонт.

Владимир Орловский, начальник управления организации таможенного контроля Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:

В целях сокращения времени ожидания в очереди Государственный таможенный комитет настоятельно рекомендует грузоперевозчикам, экспедиторам преследование грузовых транспортных средств в страны ЕС использовать пункты пропуска «Козловичи», «Брузги-2» и «Берестовица» на белорусско-польском участке границы.

В альтернативных пунктах пропуска, в частности, «Привалке» и «Беняконях», по данным Госпогранкомитета, также скопились сотни машин. Причиной же колейного коллапса в «Котловке» стали вовсе не отпуска сотрудников «Каменного Лога», как считают многие в очереди. Весь личный состав из временно закрытого пункта как раз-таки перевели именно на этот участок рубежей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Колобов, начальник пресс-службы Сморгонской пограничной группы:

Пропускная способность пункта пропуска «Котловки» гораздо меньше «Каменного Лога». В связи с этим образуются очереди.

Впрочем, многие водители все же стараются отнестись к ситуации с пониманием. А некоторые то ли в шутку, то ли всерьез думают ехать занимать очередь уже в «Каменный Лог» – его после ремонта откроют 23 августа.

В любом случае, говорят международники, затор, пусть и многокилометровый, – дело временное. Тем более, они уж точно знают как выезжать из самых сложных ситуаций.

Водитель:

Я считаю, что 1,5 суток – это нормально. В Латвии по 40 км стояли. Ничего страшного.

На белорусско-литовской границе образовались большие очереди