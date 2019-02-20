Из семян можно восстановить любую культуру, растущую в Беларуси. Показываем генетический банк растений в Жодино

Сейчас используется 42 вида сельскохозяйственных растений отечественной селекции. В этой работе учёным-аграриям особенно помогает жодинский центр генетических ресурсов. Здесь сохраняют все виды культурных и диких растений – всего больше 50 тысяч образцов.

Некоторые берегут до 8 лет, другие до 15. Каждый образец долгосрочного хранения помещается в фольгированную упаковку с уникальным номером. А каждые десять лет пакет вскрывают и исследуют на всхожесть. Если образец потеряет ростки, его заново воспроизведут и получат новый коллекционный материал и отправят на хранение.

Инна Курленко, младший научный сотрудник отдела генетических ресурсов растений РУП «Научно-практического центра НАН Беларуси по земледелию»: В камерах среднесрочного хранения – именно зернобобовые и травяные культуры. В коридоре также находятся камеры – там хранятся зерновые культуры. Температура в камерах +3 градусов, плюс-минус два градуса. А на улице у нас камеры долгосрочного хранения. Там хранятся образцы до 40 лет в вакуумной упаковке при температуре -18 градусов.

Каждое растение, сорт, гибрид – они должны сохраняться для дальнейшего их изучения. Когда к нам поступают образцы из других генбанков, мы отдаем их в наши подразделения в нашем институте, они их изучают на протяжении 3-5 лет, и потом эти образцы в нужном количестве – от 600 граммов до килограмма – в зависимости, какая культура, они поступают к нам обратно на сохранение.