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IV социальная выставка-ярмарка для старшего поколения «50 плюс» открылась во Дворце искусств в Минске

18 декабря 2014 18:26
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Новости Беларуси. «Жизнь только начинается». Под таким девизом 18 декабря стартовала четвертая социальная выставка-ярмарка для старшего поколения «50 плюс» во Дворце искусств на Козлова.

Посетители могут проконсультироваться у юристов и психологов, послушать лекции известных врачей, принять участие в оздоровительных мастер-классах. Любители активного образа жизни найдут информацию об экскурсиях, работе тренажерных залов и бассейнов.

В программе выставки-ярмарки – концерт ретро-музыки, встречи с писателями и музыкантами, дефиле модных нарядов и причесок. Выставка продлится до 23 декабря, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Минчане:
Хорошее обслуживание, хорошие врачи. Мы очень довольны. И просто это нам дает заряд энергии очень большой. Мы просто здоровеем от этого, что мы нужны.

Очень хорошо, что можно измерить давление, сделать кардиограмму, проконсультироваться с врачом, другие консультации получить: юриста, психолога, других специалистов.

# общество # Социальная помощь

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