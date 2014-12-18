IV социальная выставка-ярмарка для старшего поколения «50 плюс» открылась во Дворце искусств в Минске

Новости Беларуси. «Жизнь только начинается». Под таким девизом 18 декабря стартовала четвертая социальная выставка-ярмарка для старшего поколения «50 плюс» во Дворце искусств на Козлова.

Посетители могут проконсультироваться у юристов и психологов, послушать лекции известных врачей, принять участие в оздоровительных мастер-классах. Любители активного образа жизни найдут информацию об экскурсиях, работе тренажерных залов и бассейнов.

В программе выставки-ярмарки – концерт ретро-музыки, встречи с писателями и музыкантами, дефиле модных нарядов и причесок. Выставка продлится до 23 декабря, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Минчане:

Хорошее обслуживание, хорошие врачи. Мы очень довольны. И просто это нам дает заряд энергии очень большой. Мы просто здоровеем от этого, что мы нужны.

Очень хорошо, что можно измерить давление, сделать кардиограмму, проконсультироваться с врачом, другие консультации получить: юриста, психолога, других специалистов.