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Итоги проверок газовых приборов: специалисты зафиксировали около 15 тысяч нарушений

26 февраля 2016 17:07
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Новости Беларуси. Стали известны итоги проверок газовых приборов по стране. Специалисты зафиксировали около 15 тысяч нарушений. 5 тысяч котлов и водонагревателей были отключены. В целом, в ходе проверок газовщики обследовали почти 125 тысяч единиц оборудования. 

Поводом для их проведения стала январская трагедия в Борисове. Там,  в одном из домов были обнаружены тела шести человек. Среди погибших - пожилая пара и семья с детьми.

По факту трагедии ведется расследование. Одной из возможных причин гибели людей называют отравление угарным газом из-за нарушения работы дымовых каналов и системы вентиляции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Отравления

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