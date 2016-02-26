Итоги проверок газовых приборов: специалисты зафиксировали около 15 тысяч нарушений

Новости Беларуси. Стали известны итоги проверок газовых приборов по стране. Специалисты зафиксировали около 15 тысяч нарушений. 5 тысяч котлов и водонагревателей были отключены. В целом, в ходе проверок газовщики обследовали почти 125 тысяч единиц оборудования.

Поводом для их проведения стала январская трагедия в Борисове. Там, в одном из домов были обнаружены тела шести человек. Среди погибших - пожилая пара и семья с детьми.

По факту трагедии ведется расследование. Одной из возможных причин гибели людей называют отравление угарным газом из-за нарушения работы дымовых каналов и системы вентиляции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.