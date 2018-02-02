Истории героев самой кровавой битвы: ровно 75 лет со дня победы в Сталинграде

Новости Беларуси. И о сражении, которое сложно переоценить. Сталинградская битва, с момента которой уже прошло 75 лет, стала переломной во всей Великой Отечественной войне. Больше двух миллионов человек, тысячи единиц техники и 200 дней кровопролитных боёв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это сражение сложно переоценить. Сталинградская битва стала переломной во всей Великой Отечественной войне. Больше двух миллионов человек, тысячи единиц техники и 200 дней кровопролитных боев. Выжить в этом пекле было непросто, до наших дней дожили единицы.

Медаль за оборону Сталинграда появилась уже после ранения в сентябре 42-го. Петру Колпакову – скоро 95. О том, что про ту битву не звенит напоминание на груди, не беспокоится.

Главное осталось в памяти. Ветеран может пересказать, причем в деталях, все, что было 75 лет назад.

Петр Колпаков, ветеран Великой Отечественной войны, участник Сталинградской битвы:

Немцы не выдержали нашей атаки – отступили на 20 километров.

В жерле самой кровавой бойни доброволец Петр Колпаков провел два месяца. Хотя подсчитано, под Сталинградом солдат в среднем жил всего одни сутки. Смерть зачастую ходила где-то рядом.

Петр Колпаков:

Лежу, а пули – тук-тук-тук. Улетели. Поднимаюсь – в области ног три пробоины.

Галстук, пиджак с медалями. Для Петра Колпакова этот день особенный. Знают об этом и соседи.

Еще больше тепла в словах коллег-ветеранов за праздничным столом. Анна Воронова – та вторая, что выжила – в Сталинград попала в 17 лет. Чтобы прокормить сослуживцев, спала сидя не один месяц.

Анна Воронова, ветеран Великой Отечественной войны, участник Сталинградской битвы:

На форточке написано было: стучать в любое время суток. Я садилась на стул, как на лошадь, одевала шапку-ушанку, чтобы шапка касалась форточки. Когда солдат стучал – это вибрировало и меня будило.