Испанский поселок Буньоль подвергся массированному обстрелу. Помидорами

Страна отмечает один из самых необычных праздников - Томатину - "помидорную войну". Хорошей одежде - табу. Такое предупреждение в Буньоле появляется каждый год в конце лета.

Идея мероприятия проста - закидать помидорами прохожих. Однако перед броском его нужно раздавить, чтобы никого не поранить. В качестве снаряда - исключительно помидор. Затем, чтобы не бросались бутылками, камнями и пакетами - следит полиция. Правда, из-за укрытия. В этот день даже стражам порядка от помидоров спасения нет. И самое главное, во время закончить. После второго предупреждающего выстрела битву прекращают.

Томатные баталии заканчиваются купанием в бассейне, заполненном томатным соком. К финалу праздника помидорное месиво под ногами достигает щиколоток, а близлежащие дома и участники перекрашиваются в красный цвет.

Праздник особых исторических корней не имеет. Его придумали относительно недавно с целью привлечь туристов. Затраты на помидоры минимальны по сравнению с доходами от туризма.