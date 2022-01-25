Прямой эфир

Ирина Левковец и коллектив Минского вагоноремонтного завода обсудили поправки в Конституцию

25 января 2022 15:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минске продолжают обсуждать поправки в Основной закон страны. Только в Московском районе прошло более 20 диалоговых площадок. Одна из них состоялась на базе Минского вагоноремонтного завода, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

Ирина Левковец и коллектив Минского вагоноремонтного завода обсудили поправки в Конституцию-1

С трудовым коллективом встретилась депутат Мингорсовета Ирина Левковец. К диалогу активно подключились работники предприятия – около 120 человек. Вопросы задавали разные, начиная защитой персональных данных и заканчивая развитием системы образования. Поговорили также о статусе и значимости Всебелорусского народного собрания и национальной самобытности. Затронули тему экологии и защиты здоровья.  

Ирина Левковец и коллектив Минского вагоноремонтного завода обсудили поправки в Конституцию-4

Вячеслав Авдей, директор Минского вагоноремонтного завода:  
Конечно, работники на предприятии должны быть уверены в завтрашнем дне, в стабильности, в заработной плате, в наличии работы. Я считаю, что это основные вопросы, которые, думаю, не только нашего предприятия, но и любого интересуют.  

Ирина Левковец и коллектив Минского вагоноремонтного завода обсудили поправки в Конституцию-7

Юрий Матюк, начальник отдела кадров Минского вагоноремонтного завода:  
Вопрос был мой следующим о воспитании чувств патриотизма у людей, у детей. Не секрет, известно, что этим занимаются школы, высшие учебные заведения, средние учебные заведения. Вот хотелось бы уточнить у модераторов, может, это как-то будет прописано в Конституции ответственность родителей или лиц, воспитывающих детей. Много волнующих тем. О здоровье. Вот, изменения будут вноситься, ответственность за здоровье свое и коллектива, и общества. О защите персональных данных.  

Ирина Левковец и коллектив Минского вагоноремонтного завода обсудили поправки в Конституцию-10

Ирина Левковец, депутат Мингорсовета:  
Несмотря на то, что Конституция, в принципе, была доступна то и в периодической печати, это и в интернет-изданиях), но тем не менее когда происходят собрания в трудовых коллективах, когда плечо к плечу, когда стоит руководитель учреждения, в любом случае это гораздо лучше для понимания, более того, активность наших работников.  

Ирина Левковец и коллектив Минского вагоноремонтного завода обсудили поправки в Конституцию-13

Для разъяснений новаций Основного закона страны проходят встречи в трудовых коллективах, организованы общественные приемные и горячие телефонные линии.  

# Конституция # общество # Вячеслав Авдей # Юрий Матюк # Ирина Левковец # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Плесень в квартире. Кто виноват и что делать в такой ситуации?
25 января 2022 15:41

Плесень в квартире. Кто виноват и что делать в такой ситуации?

В очереди на квартиру в Минске стоят более 187 тысяч семей
25 января 2022 15:36

В очереди на квартиру в Минске стоят более 187 тысяч семей

В Миноблисполкоме избрали 13 членов областной комиссии по референдуму
25 января 2022 15:30

В Миноблисполкоме избрали 13 членов областной комиссии по референдуму