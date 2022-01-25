Ирина Левковец и коллектив Минского вагоноремонтного завода обсудили поправки в Конституцию

Новости Беларуси. В Минске продолжают обсуждать поправки в Основной закон страны. Только в Московском районе прошло более 20 диалоговых площадок. Одна из них состоялась на базе Минского вагоноремонтного завода, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

С трудовым коллективом встретилась депутат Мингорсовета Ирина Левковец. К диалогу активно подключились работники предприятия – около 120 человек. Вопросы задавали разные, начиная защитой персональных данных и заканчивая развитием системы образования. Поговорили также о статусе и значимости Всебелорусского народного собрания и национальной самобытности. Затронули тему экологии и защиты здоровья.

Вячеслав Авдей, директор Минского вагоноремонтного завода:

Конечно, работники на предприятии должны быть уверены в завтрашнем дне, в стабильности, в заработной плате, в наличии работы. Я считаю, что это основные вопросы, которые, думаю, не только нашего предприятия, но и любого интересуют.

Юрий Матюк, начальник отдела кадров Минского вагоноремонтного завода:

Вопрос был мой следующим – о воспитании чувств патриотизма у людей, у детей. Не секрет, известно, что этим занимаются школы, высшие учебные заведения, средние учебные заведения. Вот хотелось бы уточнить у модераторов, может, это как-то будет прописано в Конституции – ответственность родителей или лиц, воспитывающих детей. Много волнующих тем. О здоровье. Вот, изменения будут вноситься, ответственность за здоровье свое и коллектива, и общества. О защите персональных данных.

Ирина Левковец, депутат Мингорсовета:

Несмотря на то, что Конституция, в принципе, была доступна (это и в периодической печати, это и в интернет-изданиях), но тем не менее когда происходят собрания в трудовых коллективах, когда плечо к плечу, когда стоит руководитель учреждения, в любом случае это гораздо лучше для понимания, более того, активность наших работников.