Ирина Курочкина: психологически очень было тяжело, это мои первые Олимпийские игры

Ирина Курочкина, серебряный призер Олимпийских игр:

Психологически очень было тяжело в плане того, что это были мои первые Олимпийские игры. Такая репетиция дома – Европейские игры. Конечно, не такого масштаба, но все равно репетиция прошла. Я счастлива, что серебро. Сначала я чуть расстроилась там, после борьбы, но сейчас я понимаю, что это достойная плата за нашу проделанную работу. Всех, всех без исключения, то есть я не выделяю никого: много людей помогали, и я благодарна всем.