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Ирина Курочкина: психологически очень было тяжело, это мои первые Олимпийские игры

08 августа 2021 10:56
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Новости Беларуси. Для Ирины Курочкиной это была первая в ее спортивной карьере Олимпиада, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ирина Курочкина: психологически очень было тяжело, это мои первые Олимпийские игры-1

«Гордимся, очень гордимся». Посмотрите, как качали на руках белорусских борцов после Олимпиады Токио

Серебряная медалистка сумела выиграть три схватки, но в финале немного уступила японке Рисако Каваи.

Ирина Курочкина: психологически очень было тяжело, это мои первые Олимпийские игры-4

Спортсменку встречали родные, в семье пять сестер – болели и очень переживали.

Ирина Курочкина: психологически очень было тяжело, это мои первые Олимпийские игры-7

Ирина Курочкина, серебряный призер Олимпийских игр:
Психологически очень было тяжело в плане того, что это были мои первые Олимпийские игры. Такая репетиция дома – Европейские игры. Конечно, не такого масштаба, но все равно репетиция прошла. Я счастлива, что серебро. Сначала я чуть расстроилась там, после борьбы, но сейчас я понимаю, что это достойная плата за нашу проделанную работу. Всех, всех без исключения, то есть я не выделяю никого: много людей помогали, и я благодарна всем.

# Олимпиада 2020 # общество # Ирина Курочкина # Рисако Каваи # Фотофакт

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