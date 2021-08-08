Ирина Курочкина: психологически очень было тяжело, это мои первые Олимпийские игры

Новости Беларуси. Для Ирины Курочкиной это была первая в ее спортивной карьере Олимпиада, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Для Ирины Курочкиной это была первая в ее спортивной карьере Олимпиада, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Гордимся, очень гордимся». Посмотрите, как качали на руках белорусских борцов после Олимпиады Токио
Серебряная медалистка сумела выиграть три схватки, но в финале немного уступила японке Рисако Каваи.
Спортсменку встречали родные, в семье пять сестер – болели и очень переживали.
Ирина Курочкина, серебряный призер Олимпийских игр:
Психологически очень было тяжело в плане того, что это были мои первые Олимпийские игры. Такая репетиция дома – Европейские игры. Конечно, не такого масштаба, но все равно репетиция прошла. Я счастлива, что серебро. Сначала я чуть расстроилась там, после борьбы, но сейчас я понимаю, что это достойная плата за нашу проделанную работу. Всех, всех без исключения, то есть я не выделяю никого: много людей помогали, и я благодарна всем.